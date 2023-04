DFB-Team trifft in Jubiläumsländerspiel auf Ukraine

Im insgesamt tausendsten Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird das DFB-Team im Juni auf die Auswahl der Ukraine treffen. Die Begegnung werde am 12. Juni als Benefizspiel in Bremen stattfinden, teilte der Verband am Montag mit. Es wird das erste Länderspiel in Bremen seit 2012 sein.

DFB-Zentrale, über dts Nachrichtenagentur

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagte dazu, dass man mit dem Jubiläumsländerspiel ein „klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung“ setzen wolle. Nach dem Benefizspiel gegen die Ukraine trifft das DFB-Team zudem am 16. Juni in Warschau auf Polen sowie am 20. Juni in Gelsenkirchen auf Kolumbien. „In diesen Länderspielen wollen wir auf dem aufbauen, was die Mannschaft in der zweiten Phase des Spiels gegen Belgien gezeigt hat“, sagte Bundestrainer Hansi Flick.

Die erste halbe Stunde dieses Spiels habe deutlich gemacht, woran man bis zur EM arbeiten müsse. „Wenn die Mannschaft aber daraus die richtigen Lehren zieht und so auftritt wie in den darauffolgenden 60 Minuten gegen Belgien, leidenschaftlich verteidigt und mutig nach vorne spielt, gehen auch die Fans mit und das Stadion steht hinter uns“, so Flick.