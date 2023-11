DFL terminiert Bundesligaspiele | Schwaben-Derby des FC Augsburg beim VfB unter der Woche

Die Deutsche Fußball-Liga DFL hat weitere Spieltage fest terminiert. Für die Fans des FC Augsburg dürften dabei die Spiele in Stuttgart und gegen den BVB unter besonderem Augenmerk liegen.

Auswärtsspiel gegen den SV Werder Bremen findet am Samstag, den 9. Dezember um 15.30 Uhr statt, ebenso wie das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag, den 16. Dezember um 15.30 Uhr. Die letzte Partie vor der Winterpause wird am Mittwoch, den 20. Dezember um 20.30 Uhr beim VfB Stuttgart ausgetragen. Das Hinrunden-Finale (17. Spieltag) findet am Samstag, den 13. Januar 2024 um 15.30 Uhr gegen den aktuellen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen statt. Eine Woche später spielt die Mannschaft von Cheftrainer Jess Thorup am Sonntag, den 21. Januar 2024 um 17.30 Uhr auswärts gegen Borussia Mönchengladbach und beendet somit den ersten Rückrunden-Spieltag (18. Spieltag).