Am Donnerstag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Spieltage 8 und 9 terminiert. Dabei muss der FC Augsburg zunächst am Sonntagabend, dann am Samstagnachmittag ran.

Am Sonntag, 2. Oktober, (17.30 Uhr) sind die Fuggerstädter zum Abschluss des 8. Spieltags beim Aufsteiger FC Schalke 04 zu Gast. Eine Woche später trifft der FCA am Samstag, 8. Oktober, (15.30 Uhr) in der WWK ARENA auf den VfL Wolfsburg.

In Kürze sollen noch weitere Spiele in der Bundesliga terminiert werden, sobald die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals erfolgt ist. Diese findet am Sonntag ab 17.10 Uhr statt.