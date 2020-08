DFL terminiert erste Spieltage – Der FCA muss überwiegend samstags ran

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitagnachmittag die ersten acht Spieltage zeitgenau terminiert.

Für den FCA startet die Saison am 19. September (Samstag, 15.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin.

Im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit empfangen die Fuggerstädter in der WWK ARENA Borussia Dortmund, ebenfalls am Samstagnachmittag (26. September, 15.30 Uhr). Das folgende Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg steigt am Sonntag (4. Oktober, 15.30 Uhr). Nach der dann folgenden Länderspielpause empfängt der FCA am Samstag (17. Oktober, 15.30 Uhr) RasenBallsport Leipzig und muss anschließend am Montagabend (26. Oktober, 20.30 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen ran.

Es folgen für die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich zwei Heimspiele in Serie. Die Partien gegen den 1.FSV Mainz 05 (31. Oktober) und gegen Hertha BSC (7. November) finden genauso wie das folgende Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (21. November) am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) statt.