DFL terminiert Spiele | Dreimal Samstag und ein Freitag für den FCA

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitagvormittag die Spieltage 26 bis 29 zeitgenau terminiert. Gleich dreimal in Folge tritt der FC Augsburg am Samstagnachmittag an, anschließend folgt ein weiteres Freitagabendspiel in der WWK ARENA.

Direkt nach der Länderspielpause Ende März gastiert der FCA zunächst beim VfL Wolfsburg (Samstag, 1. April, 15.30 Uhr), eine Woche später folgt das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Ostersamstag (8. April, 15.30 Uhr). Die Auswärtspartie bei RasenBallsport Leipzig wird ebenfalls an einem Samstag (15. April, 15.30 Uhr) ausgetragen, ehe am Freitag, 21. April, (20.30 Uhr) der VfB Stuttgart zum Auftakt des 29. Spieltages zu Gast sein wird.

Über den Vorverkaufsstart für die Heimspiele gegen Köln und Stuttgart wird der FCA in Kürze informieren. Schnell sein lohnt sich, schließlich ist die kommende Partie gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 4. März, 15.30 Uhr) bereits ausverkauft und auch für das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 18. März, 15.30 Uhr) sind nur noch wenige Tickets verfügbar.