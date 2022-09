Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitag die Spieltage 10 bis 16 zeitgenau terminiert. Von den insgesamt sieben Partien bestreitet der FC Augsburg fünf am Samstagnachmittag, die erste Partie im neuen Jahr findet sonntags statt.

Am 10. Spieltag gastiert der FCA beim 1. FC Köln (Samstag, 16. Oktober, 15.30 Uhr), dann folgen das Heimspiel gegen RasenBallsport Leipzig (Samstag, 22. Oktober, 15.30 Uhr) sowie das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 29. Oktober, 15.30 Uhr). Zum Start der Englischen Woche geht es für die Fuggerstädter zuhause gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 5. November, 15.30 Uhr), ehe man unter der Woche zum 1. FC Union Berlin (Mittwoch, 9. November, 20.30 Uhr) reist.

Im letzten Bundesliga-Spiel 2022 trifft der FCA wiederum am Samstag, 12. November, (15.30 Uhr) in der WWK ARENAauf den VfL Bochum. Anschließend geht es für die Nationalspieler zur Weltmeisterschaft nach Katar, die vom 20.November bis 18. Dezember ausgetragen wird.

Der 16. und vorletzte Spieltag der Hinrunde findet erst im neuen Jahr statt. Am Sonntag, 22. Januar 2023, (15.30 Uhr) sind die Rot-Grün-Weißen bei Borussia Dortmund zu Gast.

Vorverkauf für Heimspiele startet

Nachdem alle Spiele bis zur Winterpause nun zeitgenau terminiert sind, startet am Dienstag, 13. September, (12.00 Uhr) der exklusive Mitglieder-Vorverkauf für die Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 8. Oktober, 15.30 Uhr), gegen RasenBallsport Leipzig (Samstag, 22. Oktober, 15.30 Uhr), gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 5. November, 15.30 Uhr) und gegen den VfL Bochum (Samstag, 12. November, 15.30 Uhr).

Bis zu vier Karten können sich alle Mitglieder ab Dienstag sichern. Am Donnerstag, 15. September, (12.00 Uhr) beginnt dann der freie Vorverkauf. Tickets sind über den Online-Ticketshop unter www.fcaugsburg.de, über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz), das FCA-Service-Center an der WWK ARENA sowie in der VR-Bank in der Annastraße und auch wieder in den offiziellen Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich.

Besondere Ticketaktion für Familien gegen Wolfsburg

Für die Partie gegen den VfL Wolfsburg (8.10.) hat der FCA mit dem „Familienticket“ zusätzlich zum Familienblock noch ein weiteres Angebot für Familien parat. Erwachsene können, ausschließlich in Verbindung mit mindestens einem Kinderticket (5 Euro), vergünstigte Sitzplatztickets in allen Blöcken der Kategorie 2 für 20 Euro erwerben. Kindertickets können aber auch unabhängig vom Erwachsenenticket gebucht werden.

Das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München am Samstag, 17. September, (15.30 Uhr) ist bereits restlos ausverkauft. Lediglich über die FCA-Ticketbörse bietet sich noch eine Möglichkeit auf ein Ticket. Über den Vorverkauf zum DFB-Pokalspiel gegen den deutschen Rekordmeister am Mittwoch, 19. Oktober, (20.45 Uhr) wird noch gesondert

informiert.