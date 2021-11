DFL terminiert weitere Bundesligaspiele fest – FC Augsburg muss samstags in Fürth ran

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 14 bis 21 zeitgenau terminiert. Das letzte Spiel der Hinrunde bestreitet der FCA genauso wie das erste der Rückrunde am Samstag.

.Am Samstag, 4. Dezember, (15.30 Uhr) empfängt der FCA den VfL Bochum, ehe es anschließend am Freitag, 10. Dezember, (20.30 Uhr) zum Auftakt des 15. Spieltages zum 1. FC Köln geht.

In der folgenden Englischen Woche empfangen die Fuggerstädter am Mittwoch, 15. Dezember, (20.30 Uhr) RasenBallsport Leipzig, bevor sie am Samstag, 18. Dezember, (15.30 Uhr) im letzten Spiel des Jahres 2021 bei der SpVgg Greuther Fürth zu Gast sind.

Nach einer dreiwöchigen Winterpause geht es am Samstag, 8. Januar 2022, (15.30 Uhr) zum Start in die Rückrunde zur TSG 1899 Hoffenheim. Im ersten Spiel des neuen Jahres empfängt der FCA am Sonntag, 16. Januar, (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt, ehe die Fuggerstädter am Samstag, 22. Januar, (15.30 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast sind. Im Anschluss an die folgende Länderspielpause schaut am Samstag, 5. Februar, (15.30 Uhr) der 1. FC Union Berlin in der WWK ARENA vorbei.