Während die Hinrunde auf ihre Zielgerade einbiegt, hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag weitere Spieltage der Rückrunde terminiert.

Die Heimspiele gegen den SC Freiburg (15. Februar) und Borussia Mönchengladbach (29. Februar) finden beide am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr statt. Bei Bayer 04 Leverkusen (23. Februar) und beim FC Bayern München (8. März) tritt der FCA jeweils am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr an.

Nachdem die Fuggerstädter gegen den VfL Wolfsburg (15. März, 18 Uhr) erneut an einem Sonntag ranmüssen, steigen die Spiele beim FC Schalke 04 (21. März) und gegen den SC Paderborn (4. April) wieder jeweils am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Den Start für den Ticket-Vorverkauf wird der FCA Kürze bekanntgeben.

Hier der Spielplan 2019-2020 zum Download