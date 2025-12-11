Newsletter
Donnerstag, Dezember 11, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

DGB will regelmäßigen Sozialpartner-Gipfel im Kanzleramt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aufgefordert, einen regelmäßigen Austausch zwischen den Sozialpartnern im Kanzleramt zu ermöglichen.

Bundeskanzleramt am 10.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Wir müssen einen neuen gesellschaftlichen Konsens finden und Debatten befrieden, anstatt sie noch weiter anzuheizen”, sagte Fahimi dem Focus. “Ich würde gerne mit der Bundesregierung einen solchen neuen Modus finden: Ein gemeinsames Format mit den Sozialpartnern, in dem wir über wesentlichen Fragen reden können.”

Fahimi schlug einen regelmäßigen Sozialpartner-Gipfel vor: “Es sollte ein kontinuierliches Format sein, ein regelmäßiger Austausch im Kanzleramt. Daraus könnten Leitlinien entstehen, die sich dann in Regierungshandeln übersetzen, zur Stärkung der Wirtschaft beitragen und damit auch zur Befriedung der Gesellschaft”, sagte die Gewerkschaftlerin.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

