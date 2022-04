Die aktuellen Corona-Impfzahlen für Augsburg

Die Zahl der Corona-Impfungen im Stadtgebiet Augsburg steigt nur noch sehr leicht. 54,7 Prozent der Menschen in Schwabenmetropole sind aktuell geboostert.

227.984 Personen in Augsburg und damit 76,5 Prozent der Stadtbevölkerung sind geimpft (mindestens zweimal geimpft/geimpft nach Genesung/anfängliche Impfung mit Johnson & Johnson (Einmaldosis). 163.014 Personen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten, was 54,7 Prozent der Augsburgerinnen und Augsburger entspricht. Insgesamt wurden bislang in Augsburg 621.033 Impfdosen verabreicht (Erst–, Zweit– und Auffrischungsimpfungen inkl. 6.519 zweite Auffrischungsimpfungen).

Ab 1. Mai geänderte Öffnungszeiten an den Impfstandorten

An der Hochschule und am Impfzentrum ändern sich die Öffnungszeiten. Geimpft wird ab 1. Mai immer montags bis freitags von 8:00 bis 15:30 Uhr.

Impfangebote mit und ohne Termin

Impftermine im Impfzentrum für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene können online auf augsburg.de/impfen vereinbart werden oder telefonisch unter Tel. 0821 789 868 94.

Öffnungszeiten bis 30. April:

Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag: 8:00 bis 15:30 Uhr





Mittwoch, Samstag: 8:00 bis 20:00 Uhr





Montag geschlossen





Ab 1. Mai wird montags bis freitags von 8:00 bis 15:30 Uhr geimpft.Geimpft wird nur nach Terminvereinbarung. Impfstoffe: Moderna,BioNTech, Johnson & Johnson und Nuvaxovid.

Wer sich am Impfzentrum impfen lassen möchte wird gebeten, sich vor der Impfung im Testzelt am Impfzentrum testen zu lassen.

Impfen ohne Termin

An der Hochschule (Brunnenlechgäßchen 16) werden Personen ab 12 Jahren ohne Termin geimpft.

Öffnungszeiten bis 30. April:

Dienst ag, Donnerstag, Freitag : 8:00 – 15:15 Uhr .





Mittwoch, Samstag: 8:00 – 19:45 Uhr

Montag und Sonntag geschlossen





Ab 1. Mai wird montags bis freitags von 8:00 bis 15:30 Uhr geimpft.



Durchgeführt werden Erst– und Zweit– sowie Auffrischungsimpfungen für Personen ab 12 Jahren nach STIKO–Empfehlung angeboten. Impfstoffe: Moderna und BioNTech.