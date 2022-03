Die Altmeister Roland Kaiser und Westernhagen starten wieder durch

Seine Energie und seine Schaffenskraft sind einfach beispiellos: Hat Roland Kaiser sein Millionenpublikum gerade noch mit dem Top 3-Album „Weihnachtszeit“ verzaubert, läutet der Ausnahmemusiker mit seiner brandneuen Single „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ im März sein ganz persönliches Jubiläumsjahr auch musikalisch ein, und hat dabei jede Menge Überraschungen für seine Fans parat hat

Seit mittlerweile fünf Dekaden prägt Roland Kaiser die deutsche Musiklandschaft wie kaum ein Zweiter. Schon unzählige Male von Fans und Medien auf dem Zenit seines Schaffens gefeiert, überrascht der leidenschaftliche Vollblutentertainer immer wieder mit frischen, unverbrauchten Ideen, um sich von Album zu Album jeweils aufs Neue zu übertreffen. Eine stetige Weiterentwicklung, während der er nicht nur ganze Hörergenerationen mit Klassikern wie „Santa Maria“, „Dich zu lieben“ oder „Joana“ begeistert hat, sondern für mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern mit zahllosen Auszeichnungen geehrt wurde.

Mit seinem 2019 veröffentlichten Longplayer „Alles oder Dich“ enterte Roland Kaiser den 2. Platz der Charts in Deutschland und Österreich und wurde im Anschluss mit einem Gold- sowie einem Platin-Award gekürt. Ein Erfolg, an den der gebürtige Berliner im vergangenen Jahr mit seinem Coveralbum „Weihnachtszeit“ anschloss. Und auch seine zeitgleich erschienene Autobiographie „Sonnenseite“ (Heyne Verlag) schoss auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. 2022 markiert für Roland Kaiser nun ein ganz besonderes Jahr.

Rund um seinen 70. Geburtstag im kommenden Mai beschenkt Roland Kaiser sich und seine Fans mit jeder Menge Überraschungen. Den Anfang macht die brandneue Single „Gegen die Liebe kommt man nicht an“, mit der der Sänger und Musiker den ersten Vorboten seines im September folgenden Studioalbums „Perspektiven“ vorlegt. Wie sein für 400.000 verkaufte Einheiten mit Platin ausgezeichneter Überhit „Warum hast du nicht nein gesagt“, der gemeinsam mit Götz von Sydow entstanden ist, stammt auch „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ aus der Feder von Maite Kelly – dieses Mal in Zusammenarbeit mit Sebastian Wurth sowie Daniel Sommer – und transportiert eine der wohl wichtigsten Erkenntnisse im Leben.

„Gegen die Liebe kommt man nicht an – eine Erfahrung, die ich nicht nur bei mir selbst, sondern auch in meinem Umfeld beobachtet habe“, so Roland Kaiser über die Bedeutung seiner neuen Single. „Die Botschaft ist universell: Die Liebe ist einfach die stärkste Kraft auf der Welt, der man sich nicht entziehen kann. Sie sucht sich immer ihren Weg, manchmal auch entgegen aller Vernunft. Maite rief mich ganz aufgeregt an und meinte, das wäre mein nächster Riesenhit. Als sie mir dann wenig später den Song schickte, war ich sofort begeistert.“

Um seinen runden Geburtstag angemessen mit seinem Publikum zu feiern, begibt sich Roland Kaiserin diesem Jahr auf große Tournee durch deutsche Arenen. Schon im Sommer darf man sich auf die ersten Konzerte freuen, gefolgt von sechs „Kaisermania“-Terminen und schließlich der Krönung: Einer über 30 Shows umfassenden Jubiläumstournee im kommenden Herbst. Die für Mai geplante Veröffentlichung der ganz besonderen Hitsammlung „Alles Kaiser – Vol. 3“ rundet das Paket vollständig ab. Willkommen im großen Roland Kaiser-Jahr!

Roland Kaisers neue Single „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ ist am 25. März 2022, das kommende Studioalbum „Perspektiven“ folgt am 2. September 2022. Der PreOrder-Start ist am 8. April 2022

Marius Müller-Westernhagen veröffentlicht neue Single ZEITGEIST als Vorgeschmack auf sein am 20. Mai erscheinendes Album DAS EINE LEBEN

»Zeitgeist« ist eine donnernde Ansage an eine laute Gesellschaft, die sich von einer Kultur der Oberflächlichkeit blenden lässt und die damit verbundenen Schattenseiten bereitwillig in Kauf nimmt. Die Single prangert eine zum Lebensprinzip erklärte Substanzlosigkeit an, weil sie einen notwendigen Diskurs verhindert und nur hedonistischen Motiven dient. Marius Müller-Westernhagen ist seit jeher ein politisch und gesellschaftlich engagierter Mensch. Sei Gesamtwerk steht inhaltlich für sich, und er hat als Künstler immer Farbe bekannt. Er kann es nicht hinnehmen, dass die Gesellschaft ihren Zusammenhalt, ihre Substanz und ihre Gesprächsfähigkeit verliert. Seine Antworten gibt der Künstler über seine Texte und seine Musik. Mit Empörung im richtig verstandenen Sinne singt er in der Hook: »Ich hab gebetet, du hast getötet mit deiner Worte Macht / Wollt dir vertrauen, auf Gott vertrauen / schrie so laut ich konnte, während du dich sonntest, mit tauber Botox-Fresse mich auslachst.« In diesem Zusammenhang setzt der Künstler als Beleg die Kardashians, wenn er ihnen in dem Song attestiert: »Der Lack ist ab, die Luft ist raus.«

Dass er mit den vermeintlichen grellen Protagonisten und deren lautem Zeitgeist nicht viel anfangen kann, daraus macht Westernhagen keinen Hehl: »Kim Kardashian hat praktisch mit nichts sehr viel Geld gemacht und einer Menge junger Menschen vermittelt, das sei das Leben: die nächste Party und was man da anzieht.« Vor diesem Hintergrund kritisiert der 73-Jährige vor allem die sozialen Medien, die diese Inhalte erfolgreich transportieren und als Verstärker dienen. »Sie begünstigen Voyeurismus, Exhibitionismus, Neid. Und sie promoten Banalitäten. Das ist doch idiotisch.«

Diesen Irrsinn veranschaulicht auch das Video zu »Zeitgeist«, welches Marius ebenso wie die Fotos zum Album mit Olaf Heine in Berlin aufgenommen hat. Darin sieht man den Künstler durch eine Kunstinstallation laufen. Bilder aus dem politischen, gesellschaftlichen und sozialen Tagesgeschehen werden auf Tücher und Papierbahnen projiziert. Mal verloren, mal couragiert bewegt sich Marius Müller-Westernhagen durch diese Momentaufnahmen und setzt sie in die richtigen Zusammenhänge. Der Flut der Bilder kann er scheinbar nicht entkommen, entlarvt ihre Hintergründe aber geschickt als Irrwege. Am Ende implodieren die Aufnahmen bildgewaltig wie ein verglühender Analogfilm. Zurück bleibt ein Marius Müller-Westernhagen irgendwo zwischen Ratlosigkeit und Entschlossenheit. Er bleibt sich treu als ein Ausnahmekünstler, der sich mit dem Zeitgeist von heute nicht arrangieren kann und will. Und auch nicht darf.

Das Album „Das Eine Leben“ ist ab sofort als CD, Vinyl, limitierte transparente Vinyl, Vinylbuch mit Bonus 7“ inklusive zwei Bonustitel und auch Stream & Download vorbestellbar.