„Die Ampel hat eine Klatsche bekommen“ | Unions-Fraktionsvize Spahn sieht in Wahlergebnissen Quittung für Bundesregierung

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Jens Spahn, sieht das Ergebnis der Landtagswahlen als Quittung für die Politik der Bundesregierung in Berlin.

„Die Ampel hat eine Klatsche bekommen, wie wahrscheinlich selten eine Bundesregierung eine bekommen hat“, so Spahn im RTL/ntv Frühstart. „Für Wirtschaft, Migration, Klima hat die Scholz-Regierung, hat die Ampel keine Mehrheit in der Bevölkerung, und ich hoffe, sie ziehen Lehren daraus“, so der CDU-Politiker weiter. Ob die Spitzenkandidatin der SPD in Hessen, Nancy Faeser, nach dem SPD-Wahlergebnis Bundesinnenministerin bleiben könne, müsse der Bundeskanzler entscheiden.

„Der Bundeskanzler muss sich ja die Frage stellen, ob diese Innenministerin noch Vertrauen genießt bei ihm, aber vor allem auch bei den Bürgerinnen und Bürgern.“ Durch ihr „missgeschickliches Verhalten“ in der Schönbohm-Affäre und das „Hin und Her rund um das Thema Migration“ habe Faeser einen maßgeblichen Anteil an dem schlechten Resultat der SPD in Hessen. „Sie hat kein Vertrauen bei den Menschen.“