Die Angels Nördlingen wollen TOP 4-Pokal-Final-Turnier austragen

Die Eigner Angels Nördlingen haben sich um die Bewerbung um die Austragung des Pokalfinalwochenende beworben.

Am vergangenen Dienstag beschloss man zudem, sich für das TOP 4-Turnier (engl. gesprochen Top four), das Pokalfinalwochenende am 16. und 17.März, zu bewerben. Wie in der Liga sieht man sich auch hier starker Konkurrenz ausgesetzt. Die Finalteilnehmer aus Hannover und Saarlouis wollen das prestigeträchtige, mit großer Medienaufmerksamkeit einhergehende und deutschlandweit beachtete Turnier gerne an ihre Standorte holen. Berlin, der vierte Finalteilnehmer im Bunde, wird sich wohl nicht bewerben. Somit stehen die Macher der BG Donau-Ries, dem Stammverein der Eigner Angels, vor großen Herausforderungen. Vor diesen haben sich die Damen und Herren um Sportvorstand Martin Fürleger bekanntlich noch nie gedrückt, im Gegenteil, man sucht sie regelmäßig, sozusagen in Eigenregie. Beste Beispiele waren zuletzt die Durchführung und Übertragung der vierten Runde der Pokalauslosung sowie das Weihnachts- und Jahresabschlussspiel mit Events vor fünf verschiedenen Kameras (inklusive zwei Korbkameras), was in der Liga einzigartig ist.

„Weibliche Vorbilder sichtbar machen“ lautet das Motto, das Fürleger für die Bewerbung um das TOP 4 ausgegeben hat. „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Sichtbarkeit weiblicher Vorbilder im Sport nicht nur den Frauenbasketball stärkt, sondern auch eine positive Botschaft an alle jungen Menschen sendet.“ Dementsprechend laufen die Planungen des eingespielten Orgateams im Hintergrund, praktisch aus aus dem Stand schaltet man auf Hochtouren, nicht wissend, ob Nördlingen tatsächlich den Zuschlag erhält. Sollten die Eigner Angels in heimischer Halle das Finalturnier gestalten dürfen, ist das sicherlich nicht nur als Ritterschlag für den Frauenbasketball in Nördlingen zu sehen, sondern für die gesamte Sportstadt Nördlingen und den Landkreis Donau-Ries.