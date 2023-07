Die Augsburger Panther starten am 01. August in das Eistraining – Einzelkarten dann erhältlich

Die 30. Saison der PENNY DEL rückt näher. Am 01. August startet die neuformierte Panthermannschaft um 17:00 Uhr mit dem ersten öffentlichen Eistraining im Curt-Frenzel-Stadion in die Vorbereitung. Zur gleichen Zeit öffnet auch der 1878 SHOP erstmalig nach der Sommerpause.

Die neuen Plastik-Dauerkarten und das PUCKLET liegen ab dem 01. August für alle Dauerkartenbesitzerinnen und -besitzer im Fanshop zur Abholung bereit und können bis zum Start der Hauptrunde jederzeit zu den bekannten Öffnungszeiten abgeholt werden.

Die digitalen Dauerkarten für die Smartphone-Wallets werden am Freitag, 28. Juli per E-Mail verschickt, das dazugehörige PUCKLET kann ebenso ab August im 1878 SHOP abgeholt werden. Alle Fans, die sich für eine Plastikkarte entschieden haben, erhalten zusätzlich auch die digitale Dauerkarte. Damit kann jeder die Vorteile der digitalen Dauerkarte ganz unkompliziert kennenlernen. Ob am Stadioneingang dann die Plastik- oder Digitalvariante zum Einsatz kommt, entscheidet jeder von Spiel zu Spiel für sich selbst.

In der neuen Saison können zudem alle Dauer- und Einzelkarten online an Freunde oder Familie weitergeleitet oder auf dem integrierten Zweitmarkt im Online-Ticketshop angeboten werden. Der Betrag aus möglichen Weiterverkäufen steht dann im Kundenkonto für Käufe als Guthaben zur Verfügung.

Einzeltickets für alle Heimspiele der Panther gibt es ab Dienstag, 01. August 2023 ab 17:00 Uhr auch im 1878 SHOP und online unter www.panthertickets.de. Alle Informationen zu Kategorien, Ermäßigungsstufen und Preisen sind unter www.aev-panther.de/tickets zu finden. Für das Testspiel gegen Schwenningen am 08. September kostet jeder Stehplatz sieben Euro, jeder Sitzplatz 14 Euro. Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre) bekommen ihr Steh- oder Sitzplatzticket sogar gratis.

Auch ein Sonderzug hat sich für die PENNY DEL-Hauptrunde bereits in Augsburg angekündigt. Diesen setzt das Fanprojekt Düsseldorf am Sonntag, 03. März 2024 unter dem Motto „Auf (zu) gute(n) Freunde(n)“ zum Spiel der DEG bei den Panthern ein. Bereits seit vielen Jahren besteht eine enge Freundschaft zwischen den Fanlagern beider Clubs. Wie an allen Ligastandorten üblich, wird der Gäste-Stehplatzbereich an diesem Tag erweitert.