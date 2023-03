Die Augsburger Panther verabschieden sich heute von ihren Fans

Nach einer schwierigen Saison stehen die Zeichen auf Umbruch. Wer die Augsburger Panther noch einmal sehen möchte, hat dazu heute die Gelegenheit.

Geschäftsführer Maximilian Horber: „147.732 Zuschauerinnen und Zuschauer durften wir in dieser Hauptrunde im Curt-Frenzel-Stadion begrüßen. Eine durchschnittliche Stadionauslastung von 85,4 % ist der zweitbeste Wert der gesamten Liga, im Schnitt waren es 5.276 Fans bei unseren Heimspielen. Zahlen, die in Anbetracht dieser Saison unglaublich erscheinen und uns stolz und zuversichtlich zugleich machen. Wir danken allen Fans für diese bedingungslose Treue und würden uns freuen, viele der bekannten Gesichter auch nochmals im Rahmen des Saisonabschlusses bei uns willkommen heißen zu können.“

Am Samstag, 18. März 2023 laden die Augsburger Panther daher nochmals alle interessierten Fans ins Curt-Frenzel-Stadion ein. Für viele, teils langjährige, Spieler wird diese Veranstaltung der letzte offizielle Auftritt in Diensten des Clubs sein.

Der Einlass ins CFS erfolgt am 18.03. ab 18:00 Uhr ausschließlich über den Eingang Süd am Gesundbrunnen. Im 1878 SHOP können sich alle Fans einen Rabatt von 20 % (nicht kombinierbar mit anderen Aktionen) auf jeden Einkauf sichern. Der Fanshop hat an diesem Tag letztmalig vor der Sommerpause geöffnet.

Die Teambetreuer haben in Stand 2 des Panthercaterings (auf der Ebene über dem Fanshop) wieder einen Ausrüstungsverkauf mit Helmen, Hosen, Handschuhen, Schlägern, Trainingstrikots und vielen anderen personalisierten Gegenständen aus der Mannschaftskabine vorbereitet.

Im Pantherclub, der an diesem Abend für alle Fans geöffnet ist, führt MagentaSport-Kommentator Alex Kunz ab 18:30 Uhr Interviews mit Spielern und Verantwortlichen der Augsburger Panther. Diese sind über die Soundanlage und die Monitore des IP-TV von allen Steh- und Sitzplätzen des VIP-Bereichs aus zu verfolgen. Selbstverständlich nehmen sich die Spieler im Rahmen des gemeinsamen Saisonabschlusses auch Zeit für Autogramm- und Fotowünsche.