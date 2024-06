Die Bedeutung der EU – Was habe ich von der EU?

Haben Sie sich das schon einmal gefragt? Warum die EU? Wozu ist sie gut? Warum ist sie wichtig? In einer zunehmend gespaltenen Welt ist die EU ein mächtiger Block, der 450 Millionen Europäer vertritt und dafür sorgt, dass Ihre Stimme auf der Weltbühne gehört wird. Was es bedeutet, Teil der EU zu sein, lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen – gemeinsam sind wir stärker!









Welche Aufgaben hat der Präsident des Europäischen Parlaments?

Der Präsident des Europäischen Parlaments hat eine vielschichtige Rolle. Die Abgeordneten wählen den Präsidenten, der Sitzungen leitet, für die Einhaltung der Hausordnung im Parlament sorgt, Gesetze und den EU-Haushalt unterzeichnet und das Parlament in Europa und nach außen vertritt.









Was habe ich von der EU?