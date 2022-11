Gesellschaftsspiele sind nach wie vor im Trend, auch wenn das Internet auf dem Vormarsch ist. Heute zocken viele Menschen an der Konsole oder am PC, insbesondere Poker ist ein beliebtes Freizeitvergnügen. Mittlerweile können Interessierte das Pokerspiel schnell erlernen und Las Vegas ins eigene Zuhause holen.

Doch ein Spieleabend mit Freunden am Tisch ist und bleibt unbezahlbar. Auch wenn jedes Jahr neue Brett- und Kartenspiele auf den Markt kommen, sind es hauptsächlich alte Klassiker, die zu unseren Favoriten gehören. Sie sind schnell erlernt, fast jeder hat sie in seinem Schrank stehen und sie sind zudem auch für die größere Gruppe gut geeignet.

Ob online oder offline, welches sind die beliebtesten Spiele für Erwachsene? Wir stellen acht Spiele vor, die den nächsten Spieleabend definitiv bereichern.

Poker: Das wohl beliebteste Kartenspiel der Welt

Royal Flush! Das beste Kartenbild beim Poker ist für die meisten Spieler langfristig nur ein Traum. Es ist so selten, doch Spaß macht das wohl beliebteste Spiel der Welt trotzdem. Wer nicht in einem Online-Casino spielen möchte, kann den Poker-Abend ganz einfach selbst planen. Poker-Sets gibt es bereits fertig zu kaufen, hier ist alles enthalten, was für einen lustigen Abend nötig ist.

Wer ein wenig kreativer ist, kann sich aber auch den eigenen Poker-Tisch basteln. Dafür braucht es eine grüne Tischdecke, einen Stoffmaler für die Kartenumrandungen und dann noch jede Menge Jetons. Andere Casino-Spiele, die auch in heimischer Umgebung viel Spaß machen, sind Blackjack und Roulette.

Monopoly: Der Klassiker in zahlreichen Versionen

Bei den Deutschen ist Monopoly auf Platz 3 der beliebtesten Gesellschaftsspiele angesiedelt und das zu Recht. Das Spiel rund um Hotels, Mietzahlungen und Eigentum bringt immer wieder Spaß, da jede Runde anders verläuft. Eines ist bei diesem Game aber sehr wichtig: Bevor die Runde gestartet wird, sollten alle Teilnehmer über die Regeln sprechen.

Denn obwohl dem Spiel eine Anleitung beigefügt wurde, gibt es zahlreiche Abwandlungen, die sich über die Jahre etabliert haben. Kommt das Geld auf das Frei-Parken-Feld? Wie viel Geld gibt es, wenn die Spielfigur direkt auf Los landet? Fragen, die es zu klären gilt, damit das Spiel wirklich Spaß macht.

Die Siedler von Catan: Das Strategiespiel mit viel Abwechslung

Für viele Menschen ist Spielen ein wichtiges Thema in der Freizeit und da kommt das Spiel des Jahres von 1995 gerade recht. Die Siedler von Catan ist ein Spiel, bei dem strategisches Denken und Köpfchen gefragt sind. Wer so viele Rohstoffe wie möglich für sich ernten kann, verwandelt seine kleine Ortschaft in ein großes Städtchen. Wer am Ende des Spiels die meisten Punkte gesammelt hat, darf sich als Gewinner bezeichnen.

Rommé: Das Kartenspiel mit Spaßgarantie

Rommé ist eines der bekanntesten Kartenspiele, was hauptsächlich in großer Runde für viel Spaß sorgt. Ziel ist es, so viele Karten wie möglich abzulegen, bevor die anderen einem zuvorkommen. Das kann mal länger dauern und mal schnell gehen, denn Glück spielt bei dem taktischen Kartenspiel durchaus eine Rolle. Wer besonders raffiniert vorgeht, sammelt die Karten auf der Hand, bis er sie schließlich alle auf einmal ablegen kann.

Eine fiese Taktik, denn dann werden die Restpunkte auf den Händen der Mitspieler verdoppelt und als Minus eingetragen. Hier gewinnt am Ende nicht derjenige mit den meisten Punkten, sondern der Spieler, der am wenigsten Minus gesammelt hat.

Twister: Da kommen die Knochen in Schwung

Twister ist nicht nur ein bekannter Tanz, sondern auch die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden die Gelenke zu verdrehen. Alles, was es dafür braucht, sind eine Drehscheibe und ein Spielfeld mit bunten Punkten. Jetzt wird fleißig gedreht und je nachdem, worauf der Pfeil zeigt, muss ein Fuß oder eine Hand auf das entsprechende Feld gesetzt werden.

Klingt das einfach? Ist es aber nicht, denn auch die anderen Mitspieler benötigen Platz auf der Spielmatte. Da kommt man sich schnell ins Gehege und stolpert über die eigenen oder über fremde Füße. Sieger des körperbetonten Spiels ist, wer am längsten stehen bleiben kann.

Scrabble und die lustigen Wortkombinationen

Was soll denn bitte ein „Urks“ sein? Solche und ähnliche Fragen gibt es öfter, wenn mehrere Menschen miteinander Scrabble spielen. Da werden plötzlich Worte erfunden, die selbst der Duden nicht kennt. Über 100 Millionen Exemplare von Scrabble wurden bislang in mehr als 30 Ländern verkauft. Kein Wunder also, dass auch wir es zu einem der besten Spiele gekürt haben.

Hier ist Kreativität gefragt und auch Köpfchen. Denn nur wer seine Worte auf die Bonusfelder bringt, kann seine Punkte verdoppeln und die anderen Mitspieler hinter sich lassen. Scrabble ist auch eine tolle Lernmöglichkeit, wenn es in einer Fremdsprache gespielt wird. Warum nicht einmal nur englische Worte erlauben? Da ist die Spannung gleich doppelt so hoch.

Uno: da werden Freundschaften gebrochen

Ein wenig ist es wie Mau-Mau, doch Uno ist einfach mehr. Natürlich zerbrechen echte Freundschaften auch bei diesem Kartenspiel nicht, doch gelegentlich kann die Kartenwahl des Nebenmanns schon zu leisen Flüchen führen. Berüchtigt ist insbesondere die Karte +4. Wer sie ablegt, verdonnert den nächsten Spieler dazu, gleich vier weitere Karten auf die Hand zu nehmen.

Das ist ärgerlich, denn Ziel des Spiels ist es, am Ende als Erster keine Karten mehr zu haben. Glück dem, der eine weitere +4 Karte auf der Hand hält. Einfach ablegen und dem Spieler nebenan das Glück von acht zusätzlichen Karten verschaffen. Da ist das Fluchen groß.

Activity: Das Spiel mit der Lachgarantie

Activity gibt es in zahlreichen Varianten und sie alle haben eines gemeinsam: Lachen ist vorprogrammiert. Eine der neuesten Versionen ist Activity mit der Gummipuppe Horst. Die 1,50 Meter große Puppe wird vor dem Spielen aufgeblasen und ist dann der Hauptakteur in jeder Spielrunde. Anstatt die Begriffe, wie bei der Klassik-Version selbst pantomimisch darzustellen, muss Horst ins Spiel integriert werden.

Die Aufgaben werden dadurch noch herausfordernder und regen garantiert zum Lachen an. Die gute Nachricht ist, dass es für fast alle Versionen zusätzliche Karten zu kaufen gibt. So verliert der Party-Kracher seinen Spaßfaktor nie.

Fazit: Erwachsene lieben Brett- und Kartenspiele

Ob Brett- oder Kartenspiele, auch Erwachsene lieben es, gemeinsam mit den Freunden Spaß zu haben. Ob lustige Party-Spiele oder spannende Casino-Games, die Abwechslung ist so groß, dass es für jeden Geschmack die richtige Wahl gibt. Und wer stets nach guten Tipps sucht, ist mit den Spielen des Jahres der 90er und 80er-Jahre gut bedient. Hier gab es ein paar echte Klassiker, nicht nur die Siedler von Catan gehören dazu.