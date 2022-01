Die besten veganen Adressen in Augsburg

Immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, auf Fleisch zu verzichten oder den Konsum zumindest zu reduzieren. Es gibt zahlreiche Gründe, für einen veganen Lebensstil. Ob aus moralischen Gründen, der eigenen Gesundheit zuliebe oder aus Gründen des Klimaschutzes – wer auf Fleisch verzichtet, tut sich und der Umwelt viel Gutes. Veganismus und Nachhaltigkeit passen gut zusammen. Und das kann auch richtig gut schmecken! Wir stellen euch die besten Restaurants mit veganen Alternativen in Augsburg vor.

Veganes Essen mit Blick auf die Altstadt – Dreizehn

Das „Dreizehn“ ist ein gemütliches Café und Restaurant in der Kressesmühle. Die Speisekarte ist komplett vegan – das gilt auch für die wechselnde Mittagskarte. Ganz gleich, ob selbstgemachtes Knuspermüsli zum Frühstück, Süppchen der Saison und Mittagstisch zum Lunch oder die Schnittlauch-Breze zum Drink am Abend – Dreizehn bietet zu jeder Tageszeit die passenden Snacks und Drinks an. Immer Sommer lässt sich dazu am Fuße des Perlachberg ein toller Blick auf die Altstadt genießen.

Öffnungszeiten: Täglich 9:00 – 22:00 Uhr

Urige Wirtshaus-Atmosphäre im Bodhi

Das Bodhi Restaurant verbindet veganes Essen und urigen Wirtshaus-Charakter in Augsburg. Hier gibt es die bayrische Gemütlichkeit in Kombination mit innovativen, komplett veganen Gerichten. Kleine Auswahl gefällig? Buffallo Wings mit Spicy Crust auf Blumenkohl-Basis, bodhi-Pfannerl mit Knuspersojasteak, Dunkelbiersoße und Apfelblaukrat oder Tiroler Schlutzkrapfen mit Steinpilzfüllung. Auch im Burger-Bereich hat das Restaurant einiges anzubieten. Ob Beyond Burger Pattie, Tempeh Burger oder Pulled Jackfruit Burger – hier kommen Burger-Fans voll auf ihre Kosten.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag: 17 bis 23.00 Uhr.

Regionale Küche im Lokalhelden

Das Restaurant Lokalhelden bietet eine Speisekarte, auf der regionale Produkte im Vordergrund stehen. Was auf den Feldern und Wiesen Bayern wächst, kommt bei den Lokalhelden auf den Tisch. In enger Zusammenarbeit mit Bauern und Produzenten stehen die Lokalhelden für regionale Nachhaltigkeit. Neben dem wechselnden Tagesgericht bietet das Restaurant Salate mit verschiedenen Beilagen, Wraps und leckere Eintöpfe an. Zudem hat sich das Restaurant Lokalhelden bereits Essen zum Mitnehmen ohne Einwegverpackungen auf die Fahnen geschrieben.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 14 Uhr

Das sind die Vorteile veganer Ernährung

Vegane Ernährung wird immer beliebter – und das nicht nur in Augsburg. Wer seinen Fleischkonsum reduziert, kann einen eigenen Anteil zum Kampf gegen die globale Erwärmung beitragen. Immerhin gilt die industrielle Massentierhaltung als einer der Klimaschädlinge schlechthin. Aber auch aus gesundheitlichen Aspekten ist pflanzenbasierte Nahrung nicht zu unterschätzen. Veganer mindern beispielsweise ihr Risiko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken um ein Vielfaches. Auch andere Zivilisationskrankheiten treten bei Veganern seltener auf, als bei omnivoren Menschen.

Vegane Ernährung hat viele Vorteile. Die oben genannten Restaurants zeigen, dass man auch mit pflanzenbasierter Ernährung auf nichts verzichten muss – das gilt sogar für die Mensa der Uni Augsburg. Probieren Sie es aus in der Augsburger Innenstadt. (pm)