Am Samstagabend steht das zweite Heimspiel für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga auf dem Programm. Zu Gast in der Stadtberger Sporthalle (Sprungball 19.30 Uhr) sind die FRAPORT Skyliners Juniors aus Frankfurt.

Nach der Niederlage letzte Woche in Oberhaching würden sich die Kangaroos mit dem zweiten Heimsiegin Folge gerne weiter im oberen Mittelfeld der Tabelle etwas festsetzen, auch wenn das Tableau in dieser frühen Phase der Saison natürlich noch wenig Aussagekraft besitzt.

Mit den Farmteams aus der BBL hatten die Leitershofer zuletzt gute Erfahrung gemacht. Sowohl in den Play-Offs der Regionalliga, den Vorbereitungsspielen im September als auch an Spieltag eins gegen Ludwigsburg hatte man gegen diese sehr jungen Mannschaft ausschließlich Siege eingefahren, während es gegen die routinierten Recken aus Oberhaching letzte Woche dann erstmals nicht mehr so gut lief. Ein Indiz hierfür könnte sein, dass das junge Leitershofer Team mit einem Altersdurchschnitt von 22,8 Jahren gegen noch jüngere Mannschaften den einen Tick mehr an Routine und Erfahrung besitzt, gegen arrivierteZweitligamannschaften aber dann selbst in der Rolle des Unerfahrenen ist und lernen muss. Im Vergleich zu einigen anderen Nachwuchsteams sind die Frankfurter aber etwas breiter aufgestellt und haben mit SkylinersBBL-Sportdirektor Marco Völler (33) und Felix Hecker (24/bisher 29 Punkte im Schnitt) auch zwei Ex-Bundesligaspieler im Kader. Dazu kann man im Ernstfall zusätzlich mit bis zu sechs Spielern aus der Bundesliga antreten, die dort auch teilweise schon sehr viel Spielzeit erhalten. Im Einzelnen sind dies Jordan Samare (20/202), Nolan Adekunle (20/200), Justin Onyejiaka (18/195), Alexander Richardson (19/205), Lorenz Brenneke (22/206) und Joshua Obiesie (22/198).Kangaroos Coach Emanuel Richter: „Die Skylinerswerden sicherlich eine gute Truppe aufbieten, da die BBL-Mannschaft am Wochenende spielfrei ist. Das wird gegen eine sehr dynamische Mannschaft dann eine harte Aufgabe, wir werden aber alles geben, um den Sieg zu holen“, so Richter. An den bisherigen Spielen der Hessen orientiert sich der Stadtberger Coach nicht. Die Niederlage gegen Topfavorit Koblenz am ersten Spieltag war mit 60:73 relativ knapp und anschließend verlor man trotz klarer Führung gegen Speyer in letzter Sekunde noch mit 86:88. Co-Trainer Martin Jankovhofft auf die Unterstützung durch die Fans: „Wir brauchen wieder eine volle Halle und unsere Zuschauerim Rücken, das setzt Kräfte frei. Unser Team muss alles abrufen und seine beste Leistung bringen, um das Match siegreich zu beenden“, so Jankov. Demzufolge hat man die Fehler der Oberhaching-Partie auch während der Woche im Video analysiert und Schlüsse daraus gezogen. Personell wird man wohl auf Marc Kaufeldverzichten müssen, den eine Entzündung an der Patellasehne plagt. Max Uhlich nahm aus dem Münchner Süden einen Nasenbeinbruch mit nach Hause, wird voraussichtlich mit einer Maske aber spielen können. Wer den BG-Kapitän und dessen Einsatzfreude kennt, weiß aber, dass das für den mit 28 Jahren Senior in der Mannschaft kein Hindernis sein wird.

Karten für das Spiel gibt es im Onlineticketshop auf der Kangaroos Homepage bzw. an der Abendkasse. Einlass in die Halle ist ab ca. 18.15 Uhr. „Wir haben versucht, die Situation am Eingang