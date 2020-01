Die City Galerie Augsburg wurde im September 2001 innenstadtnah gegründet. Inzwischen ist das Einkaufszentrum eine Institution und fester Teil des Stadtbilds. Von Anfang an war das Großprojekt umstritten.

Die Innenstädte erleiden Einbußen

Dem Einzelhandel in der historisch gewachsenen Innenstadt wurden rückläufige Umsätze vorausgesagt. In den folgenden Jahren hat sich diese Befürchtung bestätigt. Ob der Hauptgrund dafür die benachbarte Shopping-Mall mit zirka 100 Geschäften und Gastronomiebetrieben ist, das ist in der Stadtsoziologie durchaus umstritten.

So ist ein weiterer möglicher Grund der Kauf von Waren und Dienstleistungen im Internet. Ein anderer Trend der letzten Jahrzehnte ist der Hang zu großen Ketten, die den unabhängigen Handel an den Rand verdrängt. Eine mögliche Lesart ist, dass moderne Groß-Einkaufszentren die einzige Möglichkeit sind, dem Kunden überhaupt noch eine Konsumwelt zu bieten, die er gerne annimmt.

Die Shops in der City Galerie

Wenn wir uns die Geschäfte in der City Galerie näher ansehen, dann lässt sich durchaus ein Trend zu elektronischer Unterhaltung auch jenseits des Online-Handels feststellen. So hat in der City Galerie einer der ersten Apple Stores Deutschlands seine Tore geöffnet.

Der Vodafone-Laden fungiert ebenfalls als Versatzstück des Internetgeschäfts in der Offline-Welt, ebenso wie die Ladenfläche des Konkurrenten O2. Auch GameStop ist ein Geschäft, das massiv von der Unterhaltungbranche im Internet profitiert. Moderne Computer- und Videospiele sind ohne Internet kaum noch umsetzbar, das ist nicht erst seit dem Erfolg von Fortnite eine Gewissheit.

Natürlich befinden sich auch auch viele Geschäfte, die sich traditionellen Branchen zuordnen lassen, im großen Augsburger Konsumtempel. In dieser Hinsicht sind in erster Linie die zahlreichen Modegeschäfte zu nennen, auch Apotheken und Drogeriemärkte sind althergebrachte Handelskategorien. Das große Cinemaxx wirkt sogar fast antagonistisch und kann seinen Platz in Zeiten von Netflix und Youtube erfolgreich behaupten.

Kein Glücksspiel im Einkaufszentrum

Interessant ist, dass ein ganz bestimmtes Unterhaltungssegment im großen Einkaufs- und Erlebniszentrum überhaupt nicht vertreten ist. Seit ende der 2000er sind Orte des Glücksspiels in den Innenstädten aus dem Boden gesprossen und fingen allmählich an, das Stadtbild deutscher Gemeinden mitzuprägen.

Zum einen aber haben die Malls schon immer Abstand von Wettbüros und Spielotheken genommen. Die Zockerbuden machen sich eher in den traditionellen Innenstädten breit. Zum anderen scheint auch dieser Trend inzwischen rückläufig zu sein. Auch im Glücksspiel geht der Trend ganz klar in Richtung Internet. Das lässt sich nicht zuletzt an den vielen neuen Online Casinos ablesen.

Die Mischung machts

Ein weiteres Merkmal, das speziell in der Augsburger Galerie charakteristisch ist, erweist sich als Stärke in der Umsetzung. So haben die Planer großen Wert darauf gelegt, dass sich gastronomische Betriebe ausreichend mit Waren-Geschäften abwechseln. Das Alleinstellungsmerkmal in der Region jedoch sind die regelmäßigen Events und Veranstaltungen in den großen Räumlichkeiten.

Natürlich kommen auch große Verkaufsinitiativen wie der Black Friday gerade den großen Einkaufszentren zugute. Dass viele Geschäfte großen Handelsketten angehören, macht die Koordination sowie die Umsetzung solcher Kampagnen einfacher und effektiver. Auch Shopping Nights finden immer mal wieder statt.

Wie die Zukunft der City Galerie aussieht, lässt sich kaum vorhersagen. In den letzten Jahren haben mit JD Sports und Camp David immer mehr internationale Ketten ihre Verkaufsfläche eröffnet. Aktuell wird die Einkaufsmeile täglich von mehreren Zehntausend Besuchern aufgesucht. Das sind beeindruckende Zahlen und zeigt: Nicht nur in Augsburg selbst wird das Einkaufscenter angenommen, auch in der gesamten Region ist die Galerie ein beliebtes Ausflugsziel.