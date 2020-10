Die Corona-Ampel steht nun auf „Dunkelrot“ – Auch Landkreis Augsburg überschreitet Coronawarnwert 100

Nach der Stadt Augsburg hat nun auch der Landkreis den Coronawarnwert von mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche überstiegen. Es gelten nun die Maßnahmen der „Dunkelroten“-Phase der Corona-Ampel.

Aktuell 1197 bestätigte Fälle (ohne Todesfälle) des Coronavirus im Landkreis Augsburg. Davon sind 932 Personen wieder genesen. Derzeit sind 265 Personen erkrankt. 13 Personen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 105,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Augsburg seit heute, 24. Oktober, mit einem Wert von 105,4 über dem neuen Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Mit der Verordnung zur Änderung der 7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnunga, die am Donnerstag, 22. Oktober veröffentlicht wurde, müssen die bereits bestehenden Schutzmaßnahmen ab morgen Sonntag, 25. Oktober 2020, 0 Uhr, noch einmal folgendermaßen verschärft werden:

Der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen ist in der Zeit von 21 bis 6 Uhr untersagt ( Sperrstunde ); ausgenommen ist die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen oder nicht-alkoholischen Getränken.

); ausgenommen ist die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen oder nicht-alkoholischen Getränken. Die Abgabe von alkoholischen Getränken an Tankstellen sowie durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste ist in der Zeit von 21 bis 6 Uhr untersagt.

an Tankstellen sowie durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste ist in der Zeit von 21 bis 6 Uhr untersagt. Der Teilnehmerkreis von Veranstaltungen sowie die Zahl der Besucher von Veranstaltungen ist auf maximal 50 beschränkt. Dies gilt z. B. für Vereinssitzungen, Parteisitzungen, Sportveranstaltungen (Zuschauer), Tagungen, Kongresse und vergleichbare Veranstaltungen, die beruflich oder dienstlich veranlasst sind, kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Konzerthäusern, auf sonstigen Bühnen und im Freien sowie die dafür notwendigen Proben und andere Vorbereitungsarbeiten, Kinos etc.

Ausnahmen: Öffentlich zugängliche Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften; Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen



Die Ampelphase „Dunkelrot“ mit den dazugehörigen Maßnahmen gilt so lange, wie die 7-Tage-Inzidenz über 100 ist. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz für sechs Tage in Folge unter 100 liegt, können die Maßnahmen wieder gelockert werden. In diesem Fall wird darüber auf der Homepage des Landkreises Augsburg sowie in den Sozialen Medien informiert.

Sollten im Landkreis Augsburg zusätzliche Maßnahmen (z. B. für Schulen und Kindertagesstätten) beschlossen werden, werden die Bürger*innen darüber rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.