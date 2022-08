Die Stadt Augsburg meldet 1.148 neue Covid-19-Fälle seit 02. August.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 292,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 124.255 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 121.129 Personen gelten als genesen, 2.439 sind aktuell infiziert, 687 Personen sind verstorben.

Bei den verstorbenen Personen, die dem Gesundheitsamt zuletzt gemeldet wurden, handelt es sich um eine Patientin des Jahrgangs 1923 sowie zwei Patienten der Jahrgänge 1931 und 1927.

228.828 Personen in Augsburg und damit 76,8 Prozent der Stadtbevölkerung sind geimpft (mindestens zweimal geimpft/geimpft nach Genesung/anfängliche Impfung mit Johnson & Johnson (Einmaldosis). 166.792 Personen, also 56,0 Prozent der Augsburgerinnen und Augsburger, haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden in Augsburg 634.044 Impfdosen verabreicht (Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen inkl. 14.471 zweiteAuffrischungsimpfungen).