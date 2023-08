Die DNA des FC Augsburg soll auch im neuen Markenauftritt zu sehen sein

In Coronazeiten kam auch beim FC Augsburg das Alltagsgeschäft in ruhige Phasen, in denen neues Gedankengut reifen konnte. Die Marke FCA musste sich einem Prozess der Orientierung stellen.

Wer ist der FCA, was ist der FCA? In mehreren Werkshops wollte man nach Werteprinzipien

suchen und Orientierung geben. Als Rahmenbedingungen für Werteorientierungen gelten:

Zusammenhalt, Verantwortung, Freude, Zielstrebigkeit, Mut, Vielfalt, Respekt. Die genannten

Werte sollen das Profil des FCA schärfen.

Auch am Erscheinungsbild und der Selbstdarstellung wurde gearbeitet. Das Raster der Zirbelnuss wird im 45° Winkel aufwärts strebend als Grundlage für Darstellungen und Designs in Kombinationen mit Rot-Grün-Weiß verwendet. Wobei zusätzlich ein zweites dunkleres Grün

lebendigere Darstellungen ermöglicht. Das Erscheinungsbild der „grauen Maus“ (siehe die grauen Spielfeldzäune) FCA soll farbenfroher daherkommen. Selbst das Design der Schrift wird an den neuen Stil angepasst. Die Buchstaben erhalten den gleichen 45° Winkel als Erkennungsmerkmal.

Wolfgang Czech