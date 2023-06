Die Doppelstadt ist orange – Die Ulmer Städte feiern die Basektball-Meister

Die Ulmer Doppelstadt ist komplett orange! Die historischen Ereignisse überschlugen sich auch am Tag nach dem größten Triumph der Vereinshistorie. Vom Rathausempfang mit erstmals zwei goldenen Büchern, einem orangen Meer auf dem Weg zum Münsterplatz bis hin zur wohl lautesten Humba der Welt.

Bereits vor dem geplanten Beginn unseres Meisterzuges auf dem Münsterplatz war am Neu-Ulmer Rathaus alles in orange getaucht – alle erwarteten sehnsüchtig die Ankunft ihrer Meisterschaftshelden. Tosender Applaus und unzählige Sprechchöre ließen dann vermerken, dass es für den Ulmer Meisterzug losgehen konnte. Der Tieflader unseres Partners Max Wild brachte die Mannschaft mit ihren Familien zuerst über die Herdbrücke, die während der Überfahrt ordentlich vibrierte und begleitet von hunderten Fans zog ein orangenes Meer in Richtung Münsterplatz. Dort angekommen, bejubelte der komplett mit Ulmern gefüllte Platz vor dem weltweit höchsten Kirchturm die Ankunft. So wie sich das für einen deutschen Meister gehört, wurden die Spieler wie in der ratiopharm arena einzeln unter derselben Musik auf die Bühne gerufen und dabei von den Fans lautstark begrüßt.



Das bunte Partyprogramm und geilste Party der Stadt mit tausenden Fans begann. Nach Danksagungen von Spielern und Trainern für die wahnsinnige Unterstützung über die komplette Saison, sorgten die Schwäbischkenntnisse von Co-Kapitän Robin Christen, der DJ Auftritt unseres brasilianischen Finals-MVP Yago Dos Santos oder ein Gesangssolo unseres Youngsters Juan Nunez für Unterhaltung. Der junge Spanier sang „we are the champions“ von Queens und weckte bei dem ein oder anderen Basketballfan die Erinnerung an die Gesangseinlage von Dirk Nowitzki im Jahr 2011. Begleitet von unzähligen Ulmer Echos folgte als Krönung die wohl lauteste Humba der Welt, angestimmt von Emotionsmotor Karim Jallow. Der Höhepunkt für alle kleinen und auch großen Ulmer war dann die Autogramstunde, bei der die Spieler keinen Wunsch abschlugen und alle mit einem Lächeln verabschiedeten