Die ECDC Memmingen Indians bekommen es zum Saisonauftakt mit zwei Neulingen zu tun

Die ECDC Memmingen Indians werden zum Oberliga-Auftakt am Hühnerberg gegen den Stuttgarter EC antreten (29.09.), bevor sie am 01. Oktober zum letztjährigen Zweitligisten nach Bayreuth reisen müssen. Ab Sonntag sind vergünstigte Tickets für die Vorbereitungsspiele erhältlich und auch Dauerkarten können weiterhin erworben werden.

Der Spielplan der neuen Oberliga-Saison, die mit 13 Teams ausgetragen wird, verspricht viel Spannung. Nach dem Auftaktwochenende gegen die beiden neuen Teams aus Stuttgart und Bayreuth kommt es bereits am dritten Spieltag zum ersten Aufeinandertreffen mit dem Top-Favoriten aus Weiden. Die erste Partie gegen das dritte neue Team, den DEL2-Absteiger aus Heilbronn, findet am fünften Spieltag auswärts statt. Die Memminger Anhänger können sich auf Heim-Derbys gegen den EV Füssen am 20. Oktober und am 21. Januar freuen, während Vergleiche mit dem EV Lindau für den 27. Oktober und den 12. November am Hühnerberg angesetzt sind.

Insgesamt bestreiten die Indians in der kommenden Saison jeweils 24 Heim- und Auswärtsspiele. Zusammen mit den vier Vorbereitungsspielen vor heimischem Publikum stehen somit alle Termine des ECDC am Hühnerberg fest. Dauerkarten, die für alle 28 Begegnungen gültig sind, können weiterhin online über den Ticketshop der Indians erworben werden. Bislang wurden bereits über 450 Saisonkarten verkauft.

Ticketpreise werden leicht erhöht

Die Vorbereitung auf die neue Saison rückt näher und die Indians haben nun die Preise für die Tageskarten bekannt gegeben. Während der gesamten Vorbereitung können sich die Fans auf vergünstigte Tickets freuen, die ab Sonntag (18 Uhr) im Ticketshop erhältlich sind. Für die Spiele gegen Ravensburg, Feldkirch, Arosa und Heilbronn in der Vorbereitung werden Preise von 8€ (Sitzplätze) und 6€ (Stehplätze) veranschlagt, die in allen Ermäßigungsstufen gelten. Die Preise für die Tageskarten der Oberliga-Hauptrunde mussten vor der neuen Saison leicht angepasst werden, aufgrund von Preiserhöhungen und Kostensteigerungen. Die Tickets sind dann für 14 Euro (Stehplatz) und 18 Euro (Sitzplatz) erhältlich, es werden jedoch zahlreiche Ermäßigungen angeboten. Um mögliche zusätzliche Gebühren zu vermeiden, können weiterhin Dauerkarten für die Saison 23/24 online erworben werden.

Außerdem können sich die Memminger Eishockeyfans bereits den Termin für die Mannschaftsvorstellung aller Indians-Teams im Bonhoeffer-Haus in Memmingen vormerken. Neben den Profis der ersten Mannschaft werden auch die Bundesliga-Frauen und alle Nachwuchsmannschaften des ECDC präsentiert. Genauere Informationen zum Ablauf werden in Kürze bekannt gegeben.