Die ECDC Memmingen Indians müssen nach Passau – Nächste Woche kommt Füssen

Die ECDC Memmingen Indians haben nur ein Spiel am kommenden Wochenende zu absolvieren. Am Freitagabend sind die Indians zu Gast in Passau, am Sonntag hat das Team von Trainer Daniel Huhn spielfrei. Die kommenden Heimspiele werfen aber bereits ihren Schatten voraus. Am 20. Oktober steigt das erste Derby gegen Füssen, eine Woche später empfangen die Memminger den EV Lindau zum großen Teddy-Bear-Toss.

Nach einer intensiven Trainingswoche ist der ECDC Memmingen am Wochenende nur einmal gefordert. Die Indians treten am Freitag um 20 Uhr bei den Blackhawks Passau an. Nach dem mehr als ordentlichen Saisonstart werden die Rot-Weißen versuchen den Offensivschwung der ersten Partien mitzunehmen und gleichzeitig die Defensive weiter zu stärken. Trainer Daniel Huhn kann voraussichtlich aus dem Vollen Schöpfen und erneut vier Reihen aufbieten.

Das Passauer Team von Coach Thomas Vogl war zuletzt hingegen arg gebeutelt und musste krankheitsbedingt auf mehrere Akteure verzichten. Diese sollen nun aber rechtzeitig zur Partie gegen die Indians wieder ins Line-Up zurückkehren. Bereits vor der Saison ist den Niederbayern mit der Verpflichtung von Rückkehrer Liam Blackburn ein Transfer-Coup gelungen. Der Kanadier kehrte nach zwei Spielzeiten wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück und scheint bereits wieder an seine tollen Auftritte im Passauer Trikot angeknüpft zu haben. Auf ihm und dem tschechischen Kontingentstürmer Jakub Cizek ruhen die Offensiv-Hoffnungen der Blackhawks. Weitere Leistungsträger bei den Schwarz-Roten sind Verteidiger Colin Campbell sowie die Angreifer Santeri Ovaska und der bislang beste Torschütze Nicolas Sauer. Das Spiel am Freitagabend kann im Livestream von SpradeTV live verfolgt werden.

Heimspiele gegen Derby-Kontrahenten vor der Brust

Ab dem nächsten Wochenende laufen die Memminger auch endlich wieder auf heimischem Eis auf. Vor einer großen Kulisse erwarten die Indians dann am Freitag, den 20. Oktober den EV Füssen zum ersten Derby der neuen Saison. Doch damit nicht genug. Genau eine Woche später, am 27.10., kommt mit dem EV Lindau der nächste Rivale an den Hühnerberg. Zu diesem Termin werden die Indianer auch den großen Teddy-Bear-Toss durchführen. Hier werden beim ersten Treffer des ECDC, Plüschtiere auf die Eisfläche geworfen, die dann der Hilfsorganisation Humedica übergeben und anschließend an bedürftige Kinder verteilt werden. Karten für beide Heimspiele im Oktober sind bereits im VVK erhältlich.