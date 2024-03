Die ECDC Memmingen Indians sind erneut Deutscher Meister

Der ECDC Memmingen Indians kann seinen Titel in der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga (DFEL) verteidigen. Mit einem Sweep in der Best-of-Five-Finalserie, setzten sich die Memmingerinnen gegen die Hauptrundenmeisterinnen und amtierenden Pokalsiegerinnen des ERC Ingolstadt durch. Damit dürfen sich die Indians über den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte freuen.

Als wertvollste Spielerin der diesjährigen Playoffs wurde Stürmerin Laura Kluge (ECDC Memmingen Indians) ausgezeichnet, die die Ehrung bereits im Vorjahr erhalten hatte und am heutigen Tag das entscheidende Tor erzielen konnte.

Für die Pokalübergabe sind der DEB-Vizepräsident Marc Hindelang und der stellvertretende DEB-Generalsekretär Nicholas Rausch nach Ingolstadt gereist.

Bereits in der Vorsaison genügten den Frauen der Memmingen Indians in der Finalserie nur drei Spiele, um sich den Titel in der DFEL zu sichern. Die Gegnerinnen damals, waren die Mad Dogs Mannheim.

Headcoach ECDC Memmingen Indians Waldemar Dietrich: „Der Titelgewinn fühlt ich gut an. Wir haben gewusst, dass es eng wird, da wir in diesem Jahr gegen Ingolstadt bereits drei Spiele in der Hauptrunde und das Finale im DEB-Pokal verloren haben. Der ERC hat eine wirklich starke Mannschaft und das Playoff-Finale war auf Augenhöhe, aber am Schluss haben wir verdient gewonnen. Wir sind stolz darauf, dass wir es in drei Spielen geschafft haben, uns den Meistertitel zu sichern.“

Ergebnisse DFEL Playoff-Finale

16.03.2024 | 16:00 Uhr | ERC Ingolstadt – ECDC Memmingen Indians 2:4

17.03.2024 | 13:00 Uhr | ECDC Memmingen Indians – ERC Ingolstadt 4:3 n.V.

23.03.2024 | 16:15 Uhr | ERC Ingolstadt – ECDC Memmingen Indians 3:4 n.V.