Die ECDC Memmingen Indians verpflichten weiteren Torhüter

Auf der Torhüterposition haben sich die ECDC Memmingen Indians noch einmal verstärkt und als Absicherung einen weiteren Goalie verpflichtet.

Der 20 Jahre alte Schlussmann Luca Ganz kommt aus der NAHL (USA) zurück nach Deutschland, vor seiner Auslandsstation lief er für das Mannheimer DNL-Team auf. Der gebürtige Kaufbeurer will sich bei den Indians für einen Profivertrag in Deutschland empfehlen.

Sven Müller: „Wir wollen für den Ernstfall einer Verletzung vorbereitet sein. Da Joey sehr eingespannt ist und sich auch mehr auf seine Trainertätigkeit konzentrieren will, geben wir Luca die Chance sich bei uns zu zeigen. Er ist aus der Gegend und wollte wieder zurück nach Deutschland, so dass das Engagement für beide Seiten Sinn ergibt.“

Luca Ganz: „Ich möchte mich, nach meiner Zeit in Amerika, wieder ins Blickfeld deutscher Clubs bringen und freue mich bei den Indians die Chance auf einen Einstieg ins Profieishockey zu bekommen. Mein Fokus liegt nun erst einmal auf dem Rest der Saison, ich will mich in den kommenden Wochen und Monaten möglichst gut präsentieren und mithelfen, dass wir als Team erfolgreich sind.“