Der FC Memmingen hat zum Abschluss der ersten Vorbereitungswoche ein volles Programm. Am Sonntag tritt der Bayernligist um 14 Uhr zu einem Jubiläumsspiel in der württembergischen Nachbarschaft beim SV Aichstetten an. Zuvor steigt am Samstag der erste Test gegen den künftigen Liga-Kontrahenten 1. FC Sonthofen. Gespielt wird im BBZ-Stadion, der Anpfiff wurde auf 13.30 Uhr vorverlegt. In der Bayernliga werden sich beide Mannschaften Anfang Oktober wieder treffen.

Aus Sonthofen ist Jonas Koller nach Memmingen zurückgekehrt. Mit Fabian Lutz, Luka Arslan und Musa Youssef schlossen wiederum drei FCM-Spieler den Oberallgäuern an. Mit Torhüter Marco Zettler, Yannick Holzapfel, Markus Notz, Tobias Schmölz, Manuel Wiedemann und Andreas Hindelang findet sich noch eine Reihe weiterer Ex-Memminger beim FCS. Der 37-jährige Hindelang fungiert in dieser Saison als Spielertrainer. Rainer Noll, der bisher die U17 des FC Memmingen betreute, ist sein Co-Trainer.

Beim FC Memmingen können bei diesem Test bereits die Neuzugänge Koller, Alexander Brandner, Kevin Lochbrunner (beide SSV Ulm U19), Felix Schwarzholz (FV Illertissen) und Luis Vetter (TSV Landsberg) sowie die übernommenen Nachwuchsspieler eingesetzt werden. Rückkehrer Oktay Leyla (FC Wangen) hat sich in dieser Woche einem Eingriff am Meniskus unterzogen. David Mihajlovic hat noch ein paar Tage Pause, nachdem er mit dem VfB Hohenems am vergangenen Wochenende noch im österreichischen Pokal im Einsatz war. Möglicherweise können auch zwei Probespieler mit Gastspielgenehmigungen auflaufen.

FCM-Trainer Matthias Günes will nach den ersten Trainingstagen jedem Spieler gleichmäßige Einsatzzeiten geben und erste Erkenntnisse gewinnen. Konditionell sind seine Jungs jedenfalls voll gefordert. Die Mannschaft wird nach dem Sonthofen-Test noch geschlossen am 1. e-con Lauf über die Fünf-Kilometer-Strecke teilnehmen. Start ist um 17 Uhr im Memminger Stadion.