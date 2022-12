Viel weihnachtliche Besinnlichkeit ist in diesem Jahr für die Spieler der EV Lindau Islanders nicht möglich, denn nach dem Spiel Freitagabend (23.12.) in Landsberg geht es schon am Montag (26. Dezember / 18 Uhr) in der heimischen Eissportarena gegen die DEL2-Absteiger der Tölzer Löwen weiter.

Highlight an diesem Heimspieltag ist, dass nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder die so beliebte große Tombola, organisiert von den Bodenseefighters, zugunsten der Nachwuchsmannschaften des EVL, den Young-Islanders, stattfinden kann. Das Spiel kann wie gewohnt auch live und kostenpflichtig bei SpradeTV gebucht und verfolgt werden.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag vor heimischem Publikum spielen zu dürfen, ist für die EV Lindau Islanders im wahrsten Sinne des Wortes ein Feiertag. Zum einen kann dann die große Tombola zu Gunsten des Nachwuchses stattfinden, zum anderen kommen an diesem Spiel meist viele gebürtige Lindauer, die zu Weihnachten auf Heimatbesuch sind, in die Eissportarena, um sich mit Freunden zu treffen. Zusätzlich haben sich die Islanders dieses Jahr noch ein besonderes Ferienspecial einfallen lassen. Zu den drei Heimspielen gegen die Tölzer Löwen (26. Dezember / 18 Uhr), gegen den Deggendorfer SC (30. Dezember / 19:30 Uhr) und gegen den EC Peiting (08. Januar / 18 Uhr), die allesamt während der Weihnachtferien auf dem Spielplan stehen, werden alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren freien Eintritt haben. Wichtig für die Ferienaktion ist, dass die Kinder und Jugendlichen am Eingang zur Kontrolle des Alters ihren Ausweis bereithalten und vorzeigen.

Der Gegner der Lindauer am zweiten Weihnachtsfeiertag hat es ebenfalls in sich. Die Tölzer Löwen stiegen vor der Saison aus der DEL2 ab und hatten einen super Start in die Saison. Danach allerdings folgten fünf Niederlagen in sechs Spielen. Seither ist es bei den Oberbayern aber ein Wechselbad der Gefühle. Auf richtig gute Spiele folgen hin und wieder Niederlagen gegen auf dem Papier schlagbare Gegner, sodass sich die Löwen aktuell im Mittelfeld der Tabelle wiederfinden.

Die Stürmer der Tölzer allerdings wissen ganz genau wo das gegnerische Tor befindet. Mit Ex-Islander Ludwig Nirschl und dem Kanadier Tyler Ward, führen zwei Spieler der Oberbayern die aktuelle Scorerliste der Oberliga Süd an. Mit Nick Huard befindet sich auch noch ein dritter Spieler unter den aktuell besten zehn Scorern.

Was für eine Offensivpower da also auf die Lindauer zu kommt, ist bekannt und musste Anfang Oktober schon schmerzlich erfahren werden. Nach einem überragenden ersten Drittel in Bad Tölz, in dem die Lindauer mit 3:0 in Führung lagen und diese im zweiten Drittel sogar noch auf ein 4:0 ausbauten, schlugen die Tölzer Löwen mit ihren Topspielern noch zurück und kamen in der letzten Minute auf ein 4:4. In der Overtime gewannen die Löwen das Spiel dann noch mit 5:4.

Damit so etwas vor heimisches Publikum nicht mehr passiert, wird von den Islanders 60 Minuten Wille, Mut und Leidenschaft, sowie eine stabile Defensive gefordert sein, um es den Tölzer Löwen so schwer als möglich zu machen und bestenfalls die drei Punkte am Bodensee zu behalten.

Bei der EVL-Tombola, die mit weit über 1000 Preisen zugunsten des EVL-Nachwuchses nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder stattfinden kann, geht der komplette Erlös in die Nachwuchsarbeit der EV Lindau Islanders. Der Hauptpreis ist ein Fahrrad im Wert von 1000 Euro der Marke Bergamont (Revox MTB Modell 2022), gesponsert von Zweirad Deusch aus Kressbronn.

Am 28. Dezember ist in der Oberliga Süd ein regulärer Spieltag, die EV Lindau Islanders haben hier aber lt. Spielplan spielfrei. Weiter geht es für die Lindauer dann aber direkt wieder zu Hause, am Freitag (30. Dezember / 19:30 Uhr) gegen das Topteam des Deggendorfer SC.