In der vergangenen Woche wurden am Ammersee unabhängig voneinander zwei Anzeigen wegen Exhibitionismus erstattet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht nun nach zwei verdächtigen Männern, die in Breitbrunn und Dießen am Ammersee junge Frauen belästigt haben.

Am Donnerstag, den 25.06.2020, zwischen 20:00 und 20:30 Uhr, lief eine 17-jährige Frau aus dem Landkreis Starnberg im Uferbereich des Ammersees von Breitbrunn in Richtung Herrsching. Im Wald kam ihr ein unbekannter Mann entgegen. Dieser sprach die junge Frau an und machte mit der Hand Bewegungen in seinem Schrittbereich. Zudem konnte die 17-Jährige das Geschlechtsteil des Mannes sehen. Die Fußgängerin setzte ihren Weg fort und erstattete bei der Polizei Anzeige.

Die Geschädigte beschrieb den Exhibitionisten wie folgt:

ca. 30 – 35 Jahre alt

etwa 178 cm groß

schlanke bis kräftige Figur

rundliches Gesicht

kurze stoppelige blonde Haare

blasse Hautfarbe

der Täter trug eine kurze graue Jogginghose und ein T-Shirt.

Am Samstag, den 27.06.2020, gegen 22:30 Uhr, befand sich eine ebenfalls 17-jährige Frau in einem Zug von Geltendorf nach Dießen auf dem Heimweg. Ein bisher unbekannte Täter war in Geltendorf mit ihr in den Zug gestiegen und hatte sich auf die Sitzbank ihr gegenüber gesetzt. Er starrte sie an und versuchte sie in gebrochenem Deutsch anzusprechen. Als die junge Frau nicht reagierte, holte der Beschuldigte ein Taschentuch heraus, entblößte seinen Penis und fing an, zu onanieren. Die Geschädigte flüchtete sich daraufhin in den hinteren Teil des Waggons. Der Beschuldigte ging nach Angaben der Geschädigten nach circa zwei Minuten in den vorderen Teil des Waggons und stieg wie die 17-Jährige selbst in Dießen aus. Er entfernte sich zielstrebig vom Bahnhof.

Die Geschädigte beschrieb den Exhibitionisten wie folgt:

ca. 30 Jahre alt

177 cm groß

dunklere, olivfarbene Haut

glatte, kurze, schwarze Haare, viel Haargel

dicklich

sprach gebrochen Deutsch

trug eine silberne Halskette mit Anhänger und eine große silberne Gürtelschnalle

der Täter trug ein graues T-Shirt und eine lange dunkle Hose, keine Jeans

keine Brille, kein Bart

Wer ebenfalls auf die beschriebenen Männer aufmerksam geworden ist oder nähere Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 08141/612-0 bei der KPI Fürstenfeldbruck zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.