Die Fans dürfen zurück | Augsburger Panther starten Dauerkartenverkauf

Bereits ab dem heutigen Donnerstag, 02. September 2021 gilt die neue bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die vorgestern vom Kabinett beschlossen und nun auch im Landtag verabschiedet wurde. Diese bringt erfreuliche Erleichterung bei der Durchführung von Heimspielen mit sich.

Auch nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Augsburg werden mit dem 1. Hauptrunden-Heimspiel der Panther am Freitag, 17. September gegen die Iserlohn Roosters bis zu 5.589 Fans im Curt-Frenzel-Stadion möglich sein. Diese verteilen sich ohne Einschränkungen auf Logen, Bob’s Terrasse und die Sitzplätze in KAT I und KAT II. Zudem ermöglicht die neue Verordnung auch bis zu 2.903 Stehplätze sowie die gewohnten Kapazitäten für Rollstuhlfahrer und deren Begleitpersonen. Voraussetzung zum Erreichen dieser Zuschauerzahl ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes im gesamten CFS sowie auf den Zuwegen zum Stadion und die Umsetzung der 3G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete) bei einer 7-Tage-Inzidenz über 35 in der Stadt Augsburg.

Damit ist auch gewährleistet, dass alle Dauerkartenbesitzer ihren angestammten Platz nutzen können. Alle Pantherfans, die ihre Dauerkarte in die Saison 2021-22 „geschoben“ haben, erhalten mit ihrer Plastikkarte der Spielzeit 2020/21 Zutritt ins CFS. Stichtag der jeweiligen Ermäßigungsstufe bleibt wie vergangenes Jahr bereits angekündigt der 31. Dezember 2020.

Um darüber hinaus die seit Bekanntgabe der Beschlüsse steigende Nachfrage nach neuen Dauerkarten bedienen zu können, starten die Augsburger Panther zum heutigen Tage den Verkauf von Jahrestickets für die Spielzeit 2021/22. Bis einschließlich Freitag, 10. September können direkt im 1878 SHOP Dauerkarten aller Kategorien gekauft werden. Die Preise entsprechen dabei – trotz 28 anstatt 26 Heimspielen – den regulären DK-Preisen der Saison 2020/21. Detaillierte Informationen zur Pantherdauerkarte und ihren Vorteilen sind unter www.aev-panther.de/dauerkarten zu finden.

Die Dauerkarte kann natürlich auch weiter bequem per E-Mail an ticket@aev-panther.de bestellt werden. Unser Ticketing-Team erstellt für den jeweiligen Wunschplatz eine Reservierung, die dann per Überweisung gebucht werden kann.

Um die gestiegene Nachfrage im Fanshop im CFS bedienen zu können, öffnet der 1878 SHOP zusätzlich zu den gewohnten Öffnungszeiten (Di-Do 13 bis 17 Uhr, Fr. 13-17 Uhr) auch am Montag, 06. September von 17 bis 19 Uhr seine Türen. Neben den Dauerkarten sind dort auch bereits zahlreiche neue Fanartikel erhältlich.

Aktuell ist geplant, den Einzelkartenverkauf für die Pantherheimspiele in der PENNY DEL-Saison 2021/22 am Samstag, 11. September zu starten. Wir informieren umfassend, wenn alle Details geklärt sind.