„Die Fans haben uns richtig nach vorn gepeitscht“ | Die Stimmen zum 3:2 Heimerfolg des FCA gegen Wolfsburg

Arne Engels: Es war ein unbeschreibliches Gefühl, das Siegtor am Ende zu machen. Die Stimmung in der Arena war großartig und auf dem Platz haben wir gezeigt, was für einen starken Zusammenhalt wir im Team haben. Wie auch schon letzte Woche konnten wir einen Rückstand drehen und freuen uns jetzt über sechs Punkte aus zwei Spielen.

Ermedin Demirović: Die Stimmung war heute überragend, das habe ich selten erlebt. Die Fans haben uns den entscheidenden Push gegeben. Es spricht für uns, mit welcher Mentalität wir als Team kämpfen. Jeder arbeitet für den anderen und heute haben die Einwechselspieler das Spiel für uns entschieden. Die Schlussphase war brutal, aber wir haben gezeigt, dass wir Augsburg sind.

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): Was die Spieler heute auf dem Platz gezeigt haben, war eine große Freude. Natürlich hatten wir in der Schlussphase auch das nötige Glück, um das 3:2 in Unterzahl zu verteidigen. Wir wussten, dass Wolfsburg ein sehr starker Gegner ist, das haben sie auch in der ersten Halbzeit gezeigt – da hatten wir ein bisschen Probleme. Die Spieler dürfen Fehler machen, wichtig ist aber welche Reaktion danach folgt. Das was die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gemacht hat, wie wir immer daran geglaubt und immer weiter nach vorn gespielt haben, das war überragend. Genauso überragend waren unsere Fans. Wir sind auf dem richtigen Weg, müssen uns aber auch als Ziel setzen mal ein Spiel zu Null zu spielen.

Niko Kovač (Trainer VfL Wolfsburg): Wir haben heute ein sehr intensives Fußballspiel gesehen. Meine Mannschaft hat es in der ersten Halbzeit sehr ordentlich gemacht und wie bei vielen Auswärtsspielen auch geführt. Leider haben wir das in der zweiten Halbzeit dann wieder weggegeben. Augsburg hat dann sehr leidenschaftlich und körperbetont Fußball gespielt und wir haben es nicht verstanden dort Ruhe reinzubringen beziehungsweise dem Gegner den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zwangsläufig kassieren wir so drei Tore aus Flanken, das haben wir angesprochen und wissen eigentlich wie wir das zu verteidigen haben. Leider ist uns das nicht gelungen und ich bin schon sehr enttäuscht und verärgert über die Art und Weise, wie wir uns in der zweiten Hälfte präsentiert haben.