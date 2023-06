Die Filme der Woche beim Gersthofer Kinosommer

Anzeige | Das ist der Ausblick auf die Events der kommenden Woche beim Gersthofer Kinosommer:

Do. 15.6. BOOK CLUB – EIN NEUES KAPITEL

Wunderbares Sommerkino mit Diane Keaton und Jane Fonda!

Fr. 16.6. SUPER MARIO BROS

Familienkino mit der Kultfigur Super Mario!

Sa. 17.6. GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3

Der neueste Marvel-Hit macht einfach nur Spaß!

So. 18.6. DAMPFNUDELBLUES

Erlebt jeden Sonntag einen Eberhofer-Film und alle Teile in chronologischer Reihenfolge!

Jedes Bier kostet nur 3 Euro!

Einlass: 20:00 Uhr

Tickets ab 20:00 Uhr an der Abendkasse(Donauwörther Str. 8, Gersthofen) und online: www.gersthoferkinosommer.de