Die Filme der Woche beim Gersthofer Kinosommer

Das ist der Ausblick auf die Events der kommenden Woche beim Gersthofer Kinosommer:

Mi. 5.6. DER PFAU

Komödie nach dem Bestseller von Isabel Bogdan mit Tom Schilling, Lavinia Wilson, u.v.a.!

Do. 6.7. DIRTY DANCING

Der Kult-Klassiker mit Jennifer Grey und Patrick Swayze aus dem Jahr 1987!

Fr. 7.7. GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3

Der neuste Marvel-Spaß im Open Air!

Sa. 8.7. ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU

Disneys herausragende Neuverfilmung für groß und klein!

Einlass: 20:00 Uhr

Tickets ab 20:00 Uhr an der Abendkasse (Donauwörther Str. 8, Gersthofen) und online: www.gersthoferkinosommer.de