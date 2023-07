Die Filme der Woche beim Gersthofer Kinosommer

Anzeige | Das ist der Ausblick auf die Events der kommenden Woche beim Gersthofer Kinosommer:

Do. 13.7. MEIN FABELHAFTES VERBRECHEN

Regie-Ikone François Ozon begeistert mit dieser stilvollen Komödie aus Frankreich mit Isabelle Huppert und Dany Boon in den Hauptrollen!

Fr. 14.7. UND DANN KAM DAD

Die neue Sommerkomödie mit Robert de Niro in der Hauptrolle!

Sa. 15.7. SUPER MARIO BROS

Der Familienkino-Hit für alle Altersklassen!

Einlass: 20:00 Uhr

Tickets ab 20:00 Uhr an der Abendkasse (Donauwörther Str. 8, Gersthofen) und online: www.gersthoferkinosommer.de