Anzeige | Ausgiebige Grillabende gehören zum Sommer einfach mit dazu. Doch welcher Grill soll es sein? Immerhin ist die Auswahl an verschiedenen Modellen und Anbietern sehr groß. Mit dem Char-Broil Professional PRO S3 stellen wir heute ein Modell vor, das nicht nur optisch etwas hermacht, sondern auch besonders köstliche Steaks ermöglicht.

Einfacher Aufbau und hochwertige Verarbeitung

Der Professional Pro S3 besteht überwiegend aus Edelstahl und ist daher langlebig und robust. Der Deckel wird von dem Char-Broil-Logo geziert und die Drehknöpfe, mit denen die drei Brenner reguliert werden, haben rote LEDs verbaut, welche leuchten, wenn die jeweiligen Brenner aktiv sind. Das ist zum einen ein cooles Gimmick, zum anderen aber auch extrem praktisch, da man so vor allem bei Dämmerung oder Dunkelheit sofort erkennt, welcher Brenner noch an ist.

Aufgebaut ist der Gasgrill alleine und ganz gemütlich in etwa eineinhalb Stunden, dann kann es auch schon losgehen mit dem Grillen. Optisch fügt sich das schlichte und hochwertige Design des Gerätes gut in jeden Garten oder auf jede Terrasse ein.

Der Unterschrank ist mit zwei Türen versehen und bietet Platz für eine Gasflasche bis zu 11 kg. Eine integrierte Halterung bietet der Flasche einen festen Stand und bewahrt sie vor dem Umkippen. Zudem wird der Unterschrank nicht heiß, weshalb es sicher ist, Gas dort aufzubewahren. Praktisch sind auch die vielen Haken an den Innenseiten der Türen. Durch das MADE2MATCH System der Grill außerdem mit speziellem Zubehör erweitert werden, sodass jeder Grill ganz auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden kann.

Durch die am Druckminderer angebrachte Füllstandsanzeige gibt es keine bösen Überraschungen und man kann jederzeit einfach und schnell den Füllstand ablesen. Dieses nützliche Feature hatten wir bisher noch bei keinem getesteten Grill „Out of the box“.

Viel Leistung und Sear Zone mit bis zu 900 Grad Celsius

Der Professional Pro S3 wird mit Gas betrieben. Seine 3 Hauptbrenner bestehen aus Edelstahl und erreichen mit einer Gesamtleistung von 7,05 kW eine Temperatur von rund 350°C, welche perfekt für die Zubereitung von Steaks und anderem Grillgut ist. Die Temperatur wird stets von dem im Deckel integrierten Thermometer angezeigt.

Die Professional-Line verfügt über einen Grillrost aus Gusseisen. Dieses hat die Fähigkeit, Hitze besonders gut aufzunehmen und zu speichern und nachfolgend wieder gleichmäßig an das Grillgut abzugeben. Das sorgt nicht nur für gleichmäßig durchgegarte Steaks, sondern erzeugt auch ein schönes Branding auf dem Fleisch. Die Hauptgrillfläche hat großzügige Fläche von 61,5 x 44,5 Zentimetern.

Die linke Ablagefläche bietet Platz für Grillgut und -zubehör und kann bei Bedarf abgeklappt werden, um Platz zu sparen. In der rechten Seitenablage ist noch ein Infrarotbrenner als sogenannte Sear Zone integriert. Diese erreicht mit ihren 3,52 kW Temperaturen von bis zu 900°C. Damit lässt sich die Oberfläche des Grillguts sofort versiegeln und karamellisieren. So kann fast kein Fleischsaft austreten. Das Ergebnis: In kurzer Zeit ein perfektes Steak – außen knusprig-braun, innen saftig und zart.

Des Weiteren verfügt der Gasgrill über einen Warmhalterost direkt über der Grillfläche. Dieser bietet Platz für bereits durchgegartes Grillgut und hält es so lange warm, bis es serviert wird.

TRU-Infrared für bessere Steaks

Char-Broil ist vor allem für seine TRU-Infrared Technologie bekannt. Diese bedient sich einer Infrarotstrahlung, welche die Hitze kontrolliert an das Grillgut abgibt. Aber wie genau funktioniert das? TRU-Infrared ist ein Zusammenspiel aus einer geschlossenen Brennkammer, nach oben gerichteten Brennern, einer Emitterplatte und dem gusseisernen Grillrost. Eine Luftzirkulation wird verhindert, weshalb Steaks daher nicht nur durch heiße Luft gegart werden.

Die Vorteile von TRU-Infrared liegen vor allem darin, dass sich die Garzeit erheblich verkürzt und ein Aufflammen der Brenner verhindert wird. Zudem sorgt die Technologie von Char Broil dafür, dass weniger Brennstoff verbraucht wird und man somit sogar Geld spart. Auch geschmacklich macht TRU-Infrared einen erheblichen Unterschied: Das Fleisch bekommt außen eine krosse Kruste, bleibt im Inneren jedoch immer schon saftig.

Praxistest

Nicht fehlen darf bei einem Test natürlich auch ein echter Praxiseinsatz. Einen Grillabend für 6 Personen mit viel Gemüse, Burgern und saftigen Black-Angus-Steaks absolvierte der Grill spielend und sorgte für das perfekte Grillerlebnis.

Fazit

Der Professional Pro S3 Gasgrill von Char-Broil überzeugt neben der hochwertigen Verarbeitung und Materialauswahl mit seiner Leistung und den innovativen Zusatzfunktionen, wie der Sear Zone, die im Seitenbrenner verbaut ist, und der TRU-Infrared Technologie. Für 869,00 Euro (UVP) erhält man so richtig viel Grill fürs Geld und der Grill-Sommer kommen.

Und bei 10 Jahren Garantie auf die Edelstahl-Brenner, 3 Jahren auf die Roste und Emitter und 2 Jahre auf alle übrigen Komponenten ist auch in vielen Jahren noch Grillspaß garantiert.

Technische Daten und Ausstattung im Überblick

TRU-Infrared Grillsystem für einfacheres Grillen und leichtere Reinigung

SureFire elektronische Zündung

Deckelthermometer

Drei verbrauchsarme Hochleistungsbrenner aus Edelstahl mit Schutzschild für maximale Hitze

Hochleistungs-Infrarotbrenner in der Seitenablage

Gusseiserne Roste direkt über den Emitteröffnungen für perfekte Grillstreifen

Geschlossene Brennkammer aus einem Stück

LED Drehreglerbeleuchtung signalisiert auf einen Blick geöffnete Drehregler

Verriegelungsrollen für mehr Mobilität und Stabilität

11 kg Gasflasche im Unterschrank

Flaschenöffner an der Bedienblende

Gasflaschen-Füllstandsanzeige im Druckregler

Maße (B x T x H): 134 x 54 x 120,9 cm Höhe bei geöffnetem Deckel: 157 cm Breite bei abgeklappten Seitenteilen: 107 cm Arbeitshöhe: 95 cm Gewicht: 54 kg

Grillfläche Garkammer: 61,5 x 44,5 cm Grillfläche Seitenkochstelle: 21,5 x 29 cm Fläche Warmhalterost: 57 x 19,5 cm Grillrost Material: Gusseisen Seitenbrennerrost Material: Gusseisen Warmhalterost Material: Emailliert Deckelhöhe: 28 cm