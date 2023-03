Die Heimserie hält – Der FC Augsburg besiegt auch Werder Bremen

Die Heimserie hält. Weil sich der FC Augsburg nach der Pause deutlich stabilisieren konnte, gewann er auch das vierte Heimspiel in diesem Jahr. Gegen Werder Bremen siegte man etwas glücklich durch je ein Tor zu Beginn jeder Halbzeit mit 2:1.

Während der FC Augsburg in diesem Kalenderjahr auswärts bisher nichts gerissen bekommt, war man zu Hause überaus erfolgreich. Nach bisher drei 1:0-Erfolgen wollte man gegen Werder Bremen die Serie weiter ausbauen.

Auch an diesem Samstag sollten die Schwaben in einer wilden, von Fehlern geprägten Halbzeit in Führung gehen. Nach einem Schuss von Ducksch musste sich Gikiewicz ganz lang machen, um nur Augenblicke später einen Treffer der eigenen Kollegen bejubeln zu können. Mit einem langen Heber von Gumny war die gesamte Bremer Mannschaft ausgehebelt und Winterneuzugang Beljo versenkte die Kugel nach genau fünf Minuten zum 1:0 im Tor. Der Treffer sorgte aber nicht unbedingt für Selbstsicherheit bei den Hausherren. Nach einem kapitalen Schnitzer von Veiga hätte Ducksch ausgleichen müssen (10.), dies besorgte sechs Minuten später Stage. Weil Gikiewicz nach einer harmlosen Flanke von Bittencourt daneben langte, Gouweleeuw seinen Kopf zurückgezogen hatte, landete der Ball beim 26-jährigen Dänen, der nur noch einnicken musste (16.). Wieder einmal hatte ein individueller Fehler dem FCA ein Gegentor eingebrockt.

Augsburg präsentierte sich unsicher. Trainer Maaßen reagierte deshalb früh und brachte bereits nach einer guten halben Stunde Bauer für den fehlerbehafteten portugiesischen Youngster Veiga. Ein Wechsel, der wie die Hereinnahme von Baumgartlinger zur Pause, das Spiel deutlich stabilisierte. Nach mehreren ordentlichen Offensivaktionen der Augsburger in der Schlussphase der ersten Halbzeit ging es mit einem Remis in die Kabine.

Biltzstarttor sorgt für den vierten Heimsieg

Nach nur 46 Sekunden, nachdem beide Teams wieder auf dem Rasen gestanden waren, lagen die Hausherren erneut in Front. Nach einem schnellen Angriff über mehrere Stationen kam der Ball von Demirovic zu Maier, der trocken zum 2:1 verwandelte. Der FCA war nun besser in dieser zerfahrenen Partie. Mit der Hereinnahme von Berihsa und Yeboah versuchte Augsburg in der Schlussviertelstunde weiteren Druck auf die Hanseaten aufzubauen. Da sich die Augsburger Hintermannschaft jetzt deutlich stabiler und besser organisiert zeigte, kam der SV Werder kaum noch in guten Positionen zum Abschluss. Ein weiterer Treffer würde das Spiel zugunsten der Rot-grün-weißen entscheiden. Nötig wurde er nicht mehr, weil der FCA teils rüde alles wegräumte.

Der FC Augsburg konnte auch Werder Bremen besiegen und ist damit in diesem Jahr Zuhause weiter ungeschlagen. „Es ist uns gelungen das vierte Heimspiel in Folge zu gewinnen, das ist herausragend.“, so der FCA-Coach. „Es war ein dreckiger Sieg“

FC Augsburg: Gikiewicz – Gumny, Goulweleeuw, Veiga (34. Bauer), Pedersen (67. Iago)- Maier, Engels, Dorsch (46. Baumgartlinger) , Demirovic – Beljo (74. Yeboah), Vargas (67. Berisha)

SV Werder Bremen: Pavlenka – Pieper, Groß, Friedl – Bittencourt (67. Weiser), Gruev, Jung (80. Dinkci) – Schmidt, Stage (67. Schmid) – Füllkrug, Ducksch (80. Philipp)

Tore: 1:0 Beljo (6.), 1:1 Stage (16.), 2:1 Maier (46.),

Gelbe Karten: Veiga, Pedersen | Bittencourt, Groß

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)