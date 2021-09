Die Lage in der Karolinenstraße ist ernst. Der Großbrand, der am gestrigen Spätnachmittag in einem denkmalgeschützten Haus ausgebrochen ist, ist zwar unter Kontrolle, aber noch immer nicht gelöscht. Die Stadt Augsburg hat zur Schadensbekämpfung einen Krisenstab gebildet, dem auch Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk und Stadtwerke angehören.

Es ist mit Beeinträchtigungen durch Lärm zu rechnen

Nach aktueller Lage befinden sich im Brand-Objekt, Karolinenstraße Nr. 15 noch immer Glutnester, an die von außen nicht heranzukommen ist. In Absprache mit Stadt, Denkmalschutz und Feuerwehr wird daher heute, Samstagabend, in der Karolinenstraße eine Großbaustelle eingerichtet, die ab 21Uhr in Betrieb geht. Dazu wird die Straße mit einem Sand-Kies-Gemisch aufgeschüttet – auch um die Tramgleise zu schützen – und verdichtet. Auf dieser Tragschicht wird ein Spezialbagger postiert, der über die bestehende Fassade hinweg die Glutnester aushebt. „Diese Arbeiten dauern, bis die Glutnester gelöscht sind – notfalls die ganze Nacht“, so Ordnungsreferent Frank Pintsch. Die Stadt bittet die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner für diese unabdingbare Sicherheitsmaßname zur Brandbekämpfung um Verständnis. Das abgetragene Material aus dem Brandobjekt wird zur Zwischenlagerfläche für Aushubmaterial in der Schönbachstraße (Oberhausen-Nord) gebracht. Auch dabei kann es zu Beeinträchtigungen aufgrund von Lärm kommen. Die Stadt bittet auch hier die anwohnende Bevölkerung um verständnisvolle Nachsicht.