Die Zahl der Neuinfektionen in Augsburg steigt stark an. Und: Auch der Altersdurchschnitt der Infizierten steigt. Es müssen wieder vermehrt Personen im Krankenhaus behandelt werden. „Wie es jetzt weitergeht, entscheiden wir gemeinsam durch unser Handeln und unsere Achtsamkeit füreinander“, so Oberbürgermeisterin Eva Weber zu Corona-Lage in Augsburg.