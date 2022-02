Die Medaillen-Aussichten des deutschen Teams bei den Olympischen Winterspielen

Es ist endlich wieder soweit: die Olympischen Winterspiele finden statt. Innerhalb weniger Wochen messen sich zahlreiche Athleten und Athletinnen in den verschiedensten Disziplinen und bewegen ihre trainierten Körper auf Eis und Schnee. Alle von ihnen haben das Ziel, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Johannes Ludwig hat schon das geschafft, was sich Fans auch von anderen deutschen Sportlern erhoffen – nämlich, die Goldmedaille zu ergattern. Mit seiner astreinen Fahrt im Einsitzer beim Rodeln der Männer hat er es in die sportbezogenen News der großen Zeitungen geschafft, für Furore gesorgt und einigen Glückspilzen gute Gewinne beschert.

Abgesehen von dieser tollen Neuigkeit gibt es jedoch noch viele weitere Talente, die bald in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander antreten werden. Jeder von ihnen kämpft dafür, sich am Ende mit einer Medaille in der Hand auf das Podest stellen zu dürfen. Es lohnt sich daher, einen genauen Blick auf die Männer und Frauen des deutschen Olympiateams zu werfen und deren Chancen zu bewerten.

Biathlon-Medaillen für Deutschland

Benedikt Doll und Johannes Kühn haben es im Weltcup bereits vorgemacht und gezeigt, dass sie aktuell in einer Bestform sind. Deshalb ist es nur wenig verwunderlich, dass viele Experten den beiden sehr gute Chancen auf eine Medaille vorhersagen. Bei den Frauen sieht es leider nicht gut aus. Während es Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann zu Saisonbeginn noch in die Top Drei geschafft hat, scheint es aktuell so auszusehen, als ob die Luft ein wenig raus ist. Nichtsdestotrotz lassen wir uns überraschen und drücken für unsere Biathleten die Daumen!

Wird Lena Dürr zu Olympiaheldin?

Ski-Alpin ist mal mehr mal weniger eine deutsche Disziplin, wenn man sich die Wettbewerbe der vergangenen Jahre anschaut. Nichtsdestotrotz könnte es dieses Mal vielversprechend aussehen, dank Lena Dürr, welche dieses Jahr bereits drei Mal aufs Podest gefahren ist und gezeigt hat, was sie auf den Skiern kann. Auch Olympia könnte gut für sie ausgehen, da sie sich aktuell in einer guten Form befindet. Und bei den Männern könnte es mit Andreas Sander und Romed Baumann vielleicht zu der einen oder anderen Überraschung kommen, wenn sie einen guten Tag erwischen.

Überraschungen bei den Langlauf-Stars?

Langlaufen war selten eine deutsche Disziplin bei den olympischen Winterspielen – auch wenn die Männer bei der Tour de Ski einen Überraschungserfolg feiern konnten. Viele Experten gehen davon aus, dass es vermutlich so bleiben wird und wir dieses Jahr in dieser Disziplin nicht mit einer Medaille rechnen können, oder werden wir doch eines Besseren belehrt? Lassen wir uns überraschen!

Skeleton als wahre, deutsche Disziplin

Bei den Skeleton-Weltmeistern Tina Hermann und Christopher Grotheer stehen die Chancen auf Medaillen sehr gut, da sie in ihrer Disziplin zu den Besten der Welt gehören und auch sich dieses Mal wieder hervorragende Chancen ausmalen dürfen. Abgesehen davon könnte auch Axel Jungk, wenn er bis dahin rechtzeitig von Corona genesen ist, und Jacqueline Lölling, die erst mit Sonderticket an Olympia teilnehmen durfte, interessant zu verfolgen sein. Hier kommt es mit ein wenig Glück zu einem Medaillenregen für das deutsche Team.

