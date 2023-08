„Die Mentalität in der Mannschaft stimmt“ | Die Stimmen zum 1:3 des FC Augsburg beim FC Bayern München

Der FC Augsburg konnte im „Spezialspiel“ beim FC Bayern nicht viel holen. Mit viel Pech waren die Schwaben in Halbzeit 1 in Rückstand geraten, um am Ende sicher nicht unverdient mit 1:3 zu verlieren. Das hatten die Beteiligten nach dem Spiel dazu zu sagen.

Felix Uduokhai: Wir sind gut in die Partie gestartet und ich finde wir machen es 30 Minuten richtig gut. Dann bekommen wir zwei sehr unglückliche Gegentore. In der zweiten Halbzeit wollten wir nochmal alles versuchen, um zurück ins Spiel zu kommen, aber die individuelle Klasse der Bayern hat das Spiel letztendlich entschieden.

Mads Pedersen: Wir gehen natürlich in jedes Spiel und wollen mindestens einen Punkt holen. Dass der FC Bayern kein einfacher Gegner ist und eine hohe Qualität mitbringt, ist allen bewusst. Trotzdem haben wir es geschafft, gut zu stehen und es auch nach den ersten beiden Gegentreffern immer weiter zu versuchen. Das müssen wir mitnehmen. Leider hat sowohl offensiv als auch defensiv das letzte Quäntchen gefehlt, das werden wir analysieren und weiter daran arbeiten.

Niklas Dorsch: Wenn du in München 0:2 zurückliegst, wird es natürlich brutal schwer. Um hier etwas mitzunehmen muss wirklich alles zusammenpassen. Die Gegentore sind heute sehr unglücklich gefallen – bei meinem Elfmeter war mir sofort klar, dass es Handspiel war, ich wusste nur nicht, ob es im Strafraum war. Aber wir haben es über weite Strecken des Spiels gut gemacht und immer wieder versucht, einzelne Nadelstiche zu setzen. Gegen eine Mannschaft von solcher Qualität dann noch einen Treffer zu landen zeigt glaube ich, dass wir mit Rückschlägen umgehen können und die Mentalität in der Mannschaft stimmt.

Ermedin Demirović: Wir haben ein gutes Spiel in München gezeigt und alles gegeben. Wir wollten hier der Partycrasher sein, das ist uns leider nicht gelungen. Wir kriegen zwei blöde Gegentore und es ist ärgerlich, dass ich meine Chance nicht zum Führungstreffer nutzen konnte, denn du bekommst hier nicht viele Chancen. Trotzdem haben wir in den ersten beiden Spielen ein gutes Gesicht gezeigt, wenn wir diesem Weg treu bleiben, werden wir erfolgreich sein.

Harry Kane (FC Bayern): „Ein Sieg im ersten Heimspiel der Saison, das ist natürlich gut. Wir haben gute Chancen kreiert, auch wenn es noch mehr hätten sein können. Im letzten Drittel des Spielfeldes gibt es noch Verbesserungsbedarf bei uns. Insgesamt war es ein gutes Spiel. Wir haben eine großartige Qualität im Team. Ich liebe die Chemie in der Mannschaft, wir wachsen mehr und mehr zusammen. Es liegen verrückte und aufregende Wochen hinter mir. Alles ist sehr positiv.“

Leon Goretzka (FC Bayern): „Wir wussten, dass es heute kein schönes Fußballspiel wird. Augsburg spielt eklig und auch etwas unorthodox. Die erste Halbzeit war ein wenig zäh, das Spiel wurde etwas langweilig, aber wir waren geduldig und dann ist das Tor auch gefallen.“

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): Wir haben viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt. Wir spielen 30 Minuten richtig gut und haben auch die Möglichkeit zum Führungstreffer. Leider bekommen wir dann zwei sehr unglückliche Gegentore. Wir wussten, dass wir die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte überstehen müssen, um nochmal zum Anschluss zu kommen. Wir haben dann allerdings in einer Druckphase der Bayern den Ball zu oft hergegeben und konnten nicht mehr für Nadelstiche sorgen. Trotzdem finde ich, dass wir Moral gezeigt haben, noch ein tolles Tor gemacht und insgesamt einen ordentlichen Auftritt gezeigt, aber es geht um Punkte, die haben wir heute leider nicht geholt.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München): Wir spielen zuhause derzeit nicht so frei und selbstbewusst und brauchen dann ein kurioses Eigentor und einen Elfmeter, um Sicherheit zu bekommen. In der zweiten Hälfte waren wir insgesamt ruhiger, präziser und haben uns mehr Chancen herausgespielt. Wir hätten es höher schrauben können und bekommen dann leider noch ein Gegentor. Insgesamt steht am Ende aber der zweite Sieg im zweiten Spiel.