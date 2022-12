Seit kurzem bieten sechs Gastronomen in der Ballonstadt den Service der „Netten Toilette“ an. Mit dabei sind Café Giotto, Gasthof Kaiserkrone, Gaststätte Hillenbrand, Waldgaststätte Peterhof, Wirtshaus am Sportplatz 1909 und Wirtshaus zum Strasser.

Ein knallroter Aufkleber an der Eingangstür der Betriebe signalisiert: Hier gibt es eine „Nette Toilette“, die für jedermann kostenlos geöffnet hat. Zudem zeigt der Aufkleber durch verschiedene Piktogramme an, ob eine Wickelmöglichkeit für Babys vor Ort zu finden ist oder ob die Toiletten barrierefrei sind. Wo die Toiletten zu finden sind, zeigt unser neuer Flyer, der unter anderem im Bürgerservicezentrum im Rathaus ausliegt. Alternativ kann einen „Nette Toilette“ auch per App gesucht werden. Die Nette-Toilette-App zeigt die bundesweit verfügbaren „Netten Toiletten“ schnell und einfach an.

Foto: Stadt Gersthofen (Kai Schwarz) 1 von 2

„Ich freue mich, dass zum Start dieser Aktion bereits sechs Gaststätten in Gersthofen bei der Aktion mitmachen und ich hoffe, dass viele weitere Betriebe folgen werden“, erklärt Michael Wörle, Erster Bürgermeister. Stefan Krug, Sachgebietsleiter Soziales: „Die Idee die „Nette Toilette“ in Gersthofen einzuführen beruht auf einem Vorschlag von Michael Wörle. Es freut mich, dass wir diese Idee aufgegriffen und nun umgesetzt haben. Herzlichen Dank an die Gastronomen, die bereits mitmachen. Ich freue mich aber auch auf weitere Betriebe, die wir gerne in unseren Flyer aufnehmen. Bei Interesse stehe ich für Fragen zur Verfügung.“