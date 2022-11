Die Neusässer Märchenweihnacht präsentiert in diesem Jahr endlich wieder den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Remboldstraße zusammen mit einem Märchenspaziergang rund um das Rathaus und den Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmarkt

An allen vier Adventswochenenden lädt der gemütliche Weihnachtsmarkt bei Glühweinduft, Bratwurst und allerlei anderen Köstlichkeiten zum vorweihnachtlichen Bummeln und Einkaufen ein. Dazu gibt es noch ein buntes Rahmenprogramm, die lebende Krippe sowie das Nikolauspostamt. Auch das Weihnachtsmarktfeuer der Lokalen Agenda 21 und einigen Neusässer Schulen sorgt wieder für eine gemütliche Atmosphäre. Die weihnachtliche Dekoration übernehmen in diesem Jahr wieder die Schülerinnen und Schüler des BSZ Neusäß, Fachabteilung Floristik, sowie die Kinder der Neusässer Kindergärten, welche die von der Aktionsgemeinschaft Neusäß gespendeten Weihnachtsbäume liebevoll dekorieren werden.

Märchenspaziergang „Weihnachten in Bullerbü“

Der diesjährige Märchenspaziergang erzählt in 14 Schaufenstern und Buden die Geschichte von Astrid Lindgrens „Weihnachten in Bullerbü“. Dies freut Neusäß besonders, befindet sich doch die Partnerstadt Eksjö (Schweden) in der Nähe von Lindgrens Geburtsort.

Die Weihnachtsgeschichte nimmt Sie mit ins schwedische Bullerbü, wo sich die Kinder Lasse, Bosse, Lisa, Britta, Inga, Ole und Kerstin schon sehr auf Weihnachten freuen. Sie verbringen die Zeit bis Weihnachten im Schnee, mit Backen, Weihnachtsbaum schmücken und Geschenke einpacken.

Die vom Atelier Fleschutz liebevoll gestalteten und mechanisch betriebenen Märchenszenen bringen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Die Märchenfenster sind bis zum Ende der Weihnachtsferien (08.01.2023) täglich von 11.00 bis 18.00 Uhr zu bestaunen und wer bei der Märchenrallye alle Fragen richtig beantwortet, bekommt eine süße Überraschung.

Öffnungszeiten:

Weihnachtsmarkt

25.11.-18.12.2022

Geöffnet an den vier Adventswochenenden

Freitag und Samstag: 16.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag: 14.00 bis 20.00 Uhr

Märchenspaziergang

25.11.22-08.01.2023

Täglich von 11.00 bis 18.00 Uhr

Märchenrallye:

Die Teilnahmebögen sind unter www.neusaess.de/maerchenweihnacht als Download zu finden oder liegen bei Station 1 (Fahrschule Bruggner) aus.

Bei Beantwortung aller Fragen gibt es eine süße Überraschung für die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Überraschung kann an den Adventswochenenden zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes beim Info-Point des ACO gegen Vorlage des Teilnahmebogens abgeholt werden, oder unter der Woche zu den Öffnungszeiten des Rathauses an der Infothek.

Außerhalb dieser Öffnungszeiten kann der Teilnahmebogen unter Angabe der Adresse (bitte leserlich) in den Briefkasten des Rathauses geworfen werden (Hauptstraße 28). Die Überraschung wird dann zugesandt.

Alle Informationen unter www.neusaess.de/maerchenweihnacht.

Kinderprogramm an allen Wochenenden: