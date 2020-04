Die Notfallbetreuung in Kindergärten und Schulen fordert viel Kreativität

Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen stehen auch Kindergärten und Schulen vor besonderen Herausforderungen. Wo sich sonst reihenweise Kinder tummeln, müssen Erzieher und Lehrer jetzt für eine Handvoll ihrer Schützlinge, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, Notfallgruppen führen. Keine leichte Aufgabe, die viel Kreativität verlangt.

Das Anti-Langeweile-Regal der städtischen Kita Euler-Chelpin-Straße findet seit Ende März großen Anklang. Das Regal befindet sich vor dem Eingang der Kita und ist bestückt mit desinfizierten Büchern, Spielen, Tüten mit verschiedenem Bastelmaterial und Anleitungen für Kreativaktionen. Vor allem Familien aus der Notbetreuung schätzen das und nehmen sich einzeln etwas mit.

In der Bewegungsbaustelle der Kita Mittenwalder Straße tummeln sich scheinbar leblose Dinosaurier-Spielfiguren auf dem Tisch. Kurz vor der Kitaschließung wurde in der Kinderkonferenz beschlossen, das diese Dinosaurier während der Notbetreuung aus ihrer Kiste zu neuem Leben erwachen dürfen und in einer ansprechend gestalteten Spielelandschaft präsentiert werden. Neben der Spielfreude wird so auch die alltagsintegrierte Sprachbildung angeregt. Auch die Kinder helfen den pädagogischen Fachkräften mit, aus unterschiedlichen Materialien ansprechende Spielsituationen zu gestalten. Die stellvertretende Kitaleitung Sara Kleitner beobachtet: „Unsere Kinder wollen überall mithelfen. So desinfizieren sie die einzelnen Holzbausteine mit den Erwachsenen zusammen.“

Große Herausforderungen auch für die Schulen

Auch in den Schulen wird nun viel gebastelt und gebaut. In den letzten Tagen waren besonders Osterartikel der Renner. Auch an den Aufgaben, die die Klassenkameraden nun zuhause erledigen, wird natürlich gearbeitet. Bei unteren Jahrgangsstufen, gerade in der Grundschule kann aber aktuell kaum neues Wissen vermittelt werden. Die Übungen und Aufgaben erhalten die „Zuhause“-Schüler meist per elektronischen Medien, die technischen Voraussetzungen und Kenntnisse sind dafür aber nicht immer ausreichend. Hier wurde in der Vergangenheit noch nicht genug investiert.

Sollte der Unterricht auch nach den Ferien nicht weitergehen, stehen Lehrerinnen und Lehrer nochmals vor ganz anderen Herausforderungen, denn spätestens dann müssen neue Themengebiete mit den Kindern erarbeitet werden.