„Die Passion“ | Eine gelungene, zeitgemäße Inszenierung der Jesus-Geschichte

Tolle Bilder, fantastische Stimmen und ein starkes Zeichen für Solidarität und Nächstenliebe. Das große Live-Musik-Event „Die Passion“ sorgte gestern Abend ab 20:15 Uhr für ein Fest der Sinne und Emotionen. Auch die Zuschauer:innen an den Bildschirmen ließen sich fesseln und bescherten RTL sehr gute Quoten in der Primetime.

Insgesamt verfolgten 2,91 Mio. Zuschauer:innen (ab 3 J., MA: 11,1 %) die außergewöhnliche und hochkarätig besetzte Inszenierung der Ostergeschichte mit Thomas Gottschalk als Erzähler. In der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer:innen erzielte „Die Passion“ einen sehr guten Marktanteil von 14,6 Prozent (1,71 Mio.), bei den 14- bis 49-Jährigen waren 14,1 Prozent (0,86 Mio.) vor den Bildschirmen dabei. Damit war das Live-Musik-Event in beiden Zielgruppen die Nummer 1 auf dem Sendeplatz und die meistgesehene Sendung des Tages nach der Tagesschau.

Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Co-Geschäftsleiter RTL+: „Mit ‚Die Passion‘ haben wir uns etwas getraut. Das gab es so noch nicht im deutschen Fernsehen und das Publikum hat unseren Mut belohnt. Darüber freuen wir uns sehr und prüfen derzeit eine Beauftragung für das kommende Jahr.“

Ein Staraufgebot an bekannten Sängerinnen Sängern sowie Schauspieler und Schauspielerinnen präsentierte am gestrigen Mittwochabend „Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten“: So waren Alexander Klaws als Jesus, Mark Keller als Judas, Ella Endlich als Maria, Laith Al-Deen als Petrus und Henning Baum als Pontius Pilatus dabei.

Darüber hinaus übernahmen Samuel Koch und seine Frau Sarah Elena Koch, Gil Ofarim, Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschak, Sila Sahin, Thomas Enns, Prince Damien sowie Mareile Höppner und Nicolas Puschmann weitere Rollen bei „Die Passion“. Daneben waren viele weitere Persönlichkeiten, wie Reiner Calmund, Nelson Müller, Katy Karrenbauer, Wolfgang Bahro, Ingolf Lück, Rebecca Siemoneit-Barum und Tanja Szewczenko in Gast- und Cameoauftritten zu sehen.

Die moderne Interpretation der letzten Woche des „Influencers Jesus“ (o-Ton Gottschalk) überzeugte besonders durch eine gelungene und stimmige Songauswahl. „Die Passion“ war zeitgemäß inszeniert und unterhaltsam. Als störend dürfen die Werbeunterbrechungen gewertet werden, die aber nun einmal zur Finanzierung des Events beitragen.

Von einem Essener Platz aus wurde von verschiedensten Menschen ein leuchtendes Kreuz zum Veranstaltungsort getragen, die zu ihren Beweggründen zum Glauben befragt wurden. Ob es diese, zugegebenermaßen teils bewegenden Geschichten bei einer Neuauflage benötigt, sollte abgewogen werden.

Auf RTL+ ist das große Musik-Live-Event sieben Tage kostenlos abrufbar. Danach wird „Die Passion“ bis Ende Dezember 2022 im Premiumbereich zum Streamen bereitstehen.