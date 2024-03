Die Polizei warnt: Strafgefangener in Augsburg entflohen

Am heutigen Montag (25.03.2024), gegen 13.15 Uhr entwich ein 47-jähriger Strafgefangener.

Der 47-jährige Eugen Neigert war zur ärztlichen Behandlung in einem Krankenhaus. Dabei flüchtete der 47-Jährige zu Fuß in unbekannte Richtung. Er wurde zuletzt im Bereich der Geschwister-Schönert-Straße gesehen. Die Polizei leitete

umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann ein.

Herr Neigert wird wie folgt beschrieben:

männlich, 177 cm groß, 89 kg, hellbraune Haare, Linksscheitel, faltiges aufgeschwollenes Gesicht, trug eine

hellblaue Hose und einen grünen Parka, auffällig: Hände vorne mit Handschellen gefesselt, Tätowierung am linken Oberarm und rechten Unterarm.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen oder Antreffen des 47-Jährigen direkt an den Polizeinotruf – 110 zu wenden. Weitere Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Neigert oder Zeugenhinweise nimmt auch die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

