Die Preisträgerin und Preisträger stehen fest – Kunstförderpreis der Stadt Augsburg vergeben

Bereits zum 61. Mal würdigt der Kunstförderpreis der Stadt Augsburg außergewöhnliche Begabung und bestärkt junge, talentierte Kreative auf ihrem eingeschlagenen Weg. Bewerben durften sich Künstlerinnen und Künstler, die in Augsburg oder im Raum Augsburg geboren sind, oder seit drei Jahren ihren Wohnsitz dort haben. Für alle Sparten galten unterschiedliche Altersgrenzen, die den Teilnahmebedingungen entnommen werden konnten. Im Jahr 2020 waren Architektur, Ballett, Bildende Kunst, Literatur, Musik und Schauspiel ausgeschrieben. Die Sparte Musik, in der mehrere Bereiche (Vokal/Instrumental/ Jazz) jährlich alternieren, war 2020 im Bereich Jazz und Komposition Jazz ausgeschrieben. Insgesamt nahmen 40 Bewerberinnen und Bewerber an den Jurierungen teil.

Folgende Preisträgerin und Preisträger wurden vom Kulturausschuss beschlossen:

Fachbereich Architektur: Lukas Glatt/Manuel Guimaraes, (Teambewerbung)

Fachbereich Ballett: Valentin Schubin

Fachbereich Literatur: Florian Moch

Fachbereich Musik/Jazz: Lukas Langguth (Klavier)

Fachbereich Schauspiel: Daria Welsch

Außerdem werden folgende Auszeichnungen vergeben:

Maureen-Denman-Preis (Ballett): Elias Brenneisen

Sonderpreis Lions Club Augsburg-Elias Holl (Jazz): Moritz Stahl (Saxophon)

Da sich die Bewerbenden im Bereich Bildende Kunst nicht signifikant voneinander abheben und die Bewerbungen in dieser Sparte nicht dem Niveau der Vorjahre entsprechen, wird 2020 kein Kunstförderpreis in der Kategorie Bildende Kunst vergeben. Das vorhandene Potenzial würdigt die Jury jedoch einstimmig mit der Vergabe je eines Arbeitsstipendiums an Iuliia Andrienko und Marielle Kerscher.

Preisdotierungen und Preisverleihung

Die Preisträgerin und die Preisträger der Sparten Architektur, Ballett, Literatur, Musik und Schauspiel erhalten in diesem Jahr jeweils 3.600 Euro; der Maureen-Denman-Preis ist mit 1.500 Euro dotiert. Der Preisträger des Sonderpreises Lions Club Augsburg-Elias Holl darf sich über 1.000 Euro freuen.

Das Preisgeld für die Preisträgerinnen und Preisträger wird zusammen mit einer Urkunde voraussichtlich im Rahmen der Preisverleihung vor einem kleinen geladenen Personenkreis, am Donnerstag, 19. November 2020, 19:30 Uhr, im Goldenen Saal des Rathauses feierlich überreicht, vorausgesetzt Veranstaltungen werden Corona-bedingt zu diesem Zeitpunkt weiterhin genehmigt.

Videoporträts zu den Preisträgerinnen und Preisträger des Kunstförderpreises werden zusammen mit der Preisträgerbroschüre ab 20. November auf der Homepage der Stadt Augsburg www.augsburg.de/kunstfoerderpreis veröffentlicht.

Informationen zur Ausschreibung und den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern unter www.augsburg.de/kunstfoerderpreis.