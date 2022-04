Die Retro Classics in Stuttgart waren wieder ein Zuschauermagnet

Nachdem die Retro Classics in Stuttgart coronabedingt um einen Monat verschoben wurde, konnten zum Auftakt der Oldtimer-Saison 2022 wieder Händler, Sammler und Liebhaber klassischer Automobile aus aller Herren Länder auf der weltgrößten Messe für Fahrkultur begrüßt werden. Vom 21. bis 24. April schlugen die Herzen in insgesamt sieben Hallen in der Messe Stuttgart das Herz von Fahrzeugenthusiasten zum Thema Fahrkultur höher . Wie weit der Begriff Fahrkultur heute gefasst ist, demonstrierten die Sonderschau „Classic Cars – Future Heartbeat“ und die SimRacing Sonderfläche sowie die i-Mobility mit intelligenter Mobilität in Halle 8 der Retro Classics.

Fotos: Kal Luckner

Tolle Autos, viele Menschen, die Retro Classics in Stuttgart am vergangenen Wochenende waren ein Zuschauermagnet. Viele schöne Fahrzeuge luden zum Träumen und in Erinnerung schwelgen ein. Wer sich einen dieser Wünsche erfüllen wollte und konnte hatte die Möglichkeit auf einer spannenden Auktion, die sich leider zäh in die Länge zog, mitzubieten. „Warum fängt man damit nicht früher an“, das fragten sich viele Leute in der Messe. Für die nächste Auflage der tollen Veranstaltung, die sonst kaum Platz für Verbesserungen hat, sollte dort nachjustiert werden.

Vor Ort konnte Presse Augsburg-Redaktionsmitarbeiter Karl Luckner im Sonderbereich für i-Mobility eine Testfahrt mit dem momentan stärksten E-Transporter der Welt machen (eigener Beitrag). Der HEERO entstammt der Firma E-Works Mobility aus Ismaning und ist ein umgebauter Sprinter.

