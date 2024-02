Die Sonntagsspezialisten vom FC Augsburg benötigen einen Sieg gegen Freiburg

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen muss der FC Augsburg heute gegen den SC Freiburg ran. Keine leichte Aufgabe, aus mehreren Gründen.

Vor dem Sonntagabendspiel gegen Freiburg könnte der Blick auf die Tabelle im Umfeld des FC Augsburg für Magengrimmen sorgen. Inzwischen ist man auf Rang 15 abgerutscht, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur mehr sechs Zähler. Nach vier Spielen ohne Sieg ist ein Dreier zu Hause gegen den Sportclub schon fast zwingend. Gerade in den Heimspielen passten die Leistungen zuletzt, mit zwei Punkten war die Ausbeute aber sehr dünn. Dies ist auch FCA-Coach Jess Thorup bewusst: „Der Respekt vor Freiburg ist groß, dennoch wollen wir jetzt mehr Punkte einfahren.“ Gegen die zuletzt mit drei Auswärtsniederlagen in der Liga angereisten Breisgauer rechnet man sich wieder mehr aus.

Unter der Woche musste der SC Freiburg in der Europa League ran. Für den Achtelfinaleinzug benötigte es gegen die Franzosen eine kräfteraubende Verlängerung. Ob dies ein Vorteil für den FCA ist, oder die Euphorie das Team von Christian Streich tragen wird, wird sich zeigen. Dass Augsburg zu diesem Spiel seine Abwehr umbauen muss, dürfte die Aufgabe nicht leichter machen. Abwehrchef Gouweleeuw fehlt nach der fünften gelben Karte ebenso, wie Pedersen. Der Däne wurde nach einem rüden Foulspiel vom DFB für drei Spiele gesperrt. In der Innenverteidigung dürfte Bauer seine Chance bekommen, auf der Außenbahn wäre wohl eh der formstarke Iago wieder zum Einsatz gekommen.

Für die Sonntagsspezialisten vom Lech (drei Siege aus drei Spielen in dieser Spielzeit) heißt es dennoch stabil zu bleiben, nur so kann es mit dem nötigen Sieg klappen. „Wir fahren nach Augsburg, um die drei Punkte zu holen.“ gibt SCF-Angreifer Roland Sallai die Zielrichtung für die selbstbewusste Elf aus dem Schwarzwald vor. Mit einem Erfolg könnte Augsburg wieder auf Rang 12 vorrücken, bei einer erneuten Niederlage wird das Duell kommende Woche in Darmstadt ein Treffen aus der Abstiegszone.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Bauer, Uduokhai, Iago – Jakic – Maier, Rexhbecaj – Vargas – Demirovic, Tietz